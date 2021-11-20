إنفوجراف.. جهود مصر فى حماية الطفل

جدة - نرمين السيد - ويحتفل العالم فى الـ20 من نوفمبر كل عام، باليوم العالمى للطفل، تزامنًا مع ذكرى اعتماد الأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل، والاتفاقية المرتبطة به.

وبعد أن تضرر أطفال العالم بشكل كبير من تداعيات جائحة كورونا، وتعطلهم عن التعليم، وخوضهم تجربة العزل المنزلى، مما أثر على نفسيتهم وحقهم فى الحياة الطبيعية بشكل سلبى، يأتى احتفال هذا العام لاستعادة حقوقهم وضمان مستقبل أفضل لهم.