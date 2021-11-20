بعد أزمة وقفه لمطربي المهرجانات..ريهام سعيد لـ هاني شاكر: «أوعى تعاتب جاهل»

/662130/بعد-أزمة-وقفه-لمطربي-المهرجاناتريهام-سعيد-لـ-هاني-شاكر-أوعى-تعاتب-جاهل

دعمت الإعلامية ريهام سعيد، الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بعد حملة الهجوم التي شنها بعد النجوم ورجال الأعمال والنقاد عليه بسبب قرار منع 19 مطرب من مؤدي أغاني المهرجانات الذي أصدره منذ أيام قليلة.

دوت الخليج يرصد رسالة ريهام سعيد لـ هاني شاكر

ريهام سعيد تدعم هاني شاكر بعد أزمته مع مطربي المهرجانات

نشرت سعيد صورة هاني شاكر، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت عليها: “ أمير الغناء العربي أوعى تزعل انت اكبر من كده بكتير و اوعي تعاتب جاهل، مش فاهمين ان لو الاعلام و الغنا و التمثيل اتساب من غير رقابه ده هايبوظ الذوق العام”.

وأضافت: " اتمنع ليه فيلم انجلينا جولي ، اتمنع عشان اولادنا و مستقبلهم عشان قيمنا و دينا . علي فكره كنت اول واحده بدافع عنهم في بداياتهم موزه و شاكوش و غيرهم بس الي حصل بعد كده كان مخجل حتي في ناس من الي متسابين يغنوا بقوا بيقدموا اسفاف ووجود الراقصه الي مالهاش دعوه بالفن خالص بلبسها العجيب بقي حاجه ثابته في الكليبات”.

رسالة ريهام سعيد للفنان هاني شاكر

واختتمت ريهام سعيد برسالة مدح للفنان هاني شاكر: “ استاذ هاني شاكر شكرا انك بتحافظ علي الفن المصري الي كان فيه ام كلثوم وعبد الحليم حافظ كان في شكوكو بس كان مونولوجست مابيقولش علي نفسه مطرب ولا بيقول كلام خارج . لو مؤمنين ان في حريه مطلقه يبقي وافقوا علي انتشار المخدرات و الافلام الاباحيه و غيرها و قولوا كل واحد حر يختار الطريق الي يناسبه”.

قائمة أسماء مطربي المهرجانات الممنوعين من الغناء

وكانت أعلنت النقابة مجموعة أسماء لمطربي المهرجان الشعبية تم منعهم من الغناء خلال تلك الفترة حتى حصولها على تصريح من قبل النقابة.

وجاءت أسماء الموقوفين عن الغناء على النحو الآتي: «حمو بيكا- حسن شاكوش- كزبرة وحنجرة- العصابة- مجدى شطة- وزة- شكل- عمرو حاحا».

بالإضافة لكل من: «فرقة الكعب العالى- علاء فيفتى- الزعيم- شواحة- أبو ليلة- مصطفي زكريا الشهير بمسلم- ولاد سليم- حمو طيخة- ريشا كوستا وسمارة- أحمد قاسم الشهير بـ فيلو- أحمد موزة».

منع حسن أبو الروس من الغناء

كما قررت نقابة الموسيقيين أيضا منع الفنان حسن أبو الروس من الغناء بداية من اليوم الأربعاء الموافق 17 من شهر أكتوبر.

وأتى قرار النقابة بشأن حسن أبو الروس لعدم إمتثاله لقرارات النقابة وعدم التزامه بالمظهر العام والقواعد العامة الخاصة بالنقابة.