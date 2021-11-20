4 وزراء والهيئة الوطنية للاعلام أمام دفاع الشيوخ لاستكمال مناقشة قضية الوعي والانتماء الوطني..غدا

/662135/4-وزراء-والهيئة-الوطنية-للاعلام-أمام-دفاع-الشيوخ-لاستكمال-مناقشة-قضية-الوعي-والانتماء-الوطنيغدا

تستأنف اللجان النوعية بمجلس الشيوخ عقد اجتماعاتها غدا الأحد، لمناقشة عدد من الاقتراحات ومشروعات القوانين المقدمة من النواب، مع عودة الجلسات العامة للمجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الذي يقوم بزيارة رسمية الى روسيا الاتحادية بدعوة من رئيسة مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي ويضم الوفد البرلمانى المصرى الدكتور عبدالحي عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، المستشار محمود عتمان امين عام المجلس والنائبة نهى احمد زكى امين سر لجنه الطاقة والبيئة والقوى العاملة و تستأنف اللجان النوعية اجتماعاتها لمناقشة عدد من الطلبات والملفات ومشروعات القوانين التي تحال إلى المجلس.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماعات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ لجنة الدفاع والامن القومي بالشيوخ ‏وتعقد لجنة لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ اجتماعا الاحد القادم لاستكمال مناقشة قضية الوعي والانتماء الوطني بحضور وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ووزيرة الثقافة ايناس عبد الدايم و رئيس الهيئة الوطنية للاعلام حسين زين . وناقشت لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ برئاسة النائب اللواء اسامة منتصر فى اجتماعاتها المنعقدة على مدار الاسابيع الماضية فى مناقشات قضية الوعي والانتماء الوطني بعقد سلسلة من الاجتماعات بحضور اللجان النوعية لمجلس الشيوخ المشتركة وكذلك المسؤلين والوزراء فى الحكومة. ‏وتستانف اللجنة اجتماعاتها بعقد اجتماعات فى ذات الشأن فى ملف قضية الوعي والانتماء الوطني بحضور وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي ووزير الشباب الدكتور اشرف صبحي . هذا ووصل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى القاهرة أمس عائدا من زيارته الرسمية على رأس وفد برلماني من مجلس النواب إلى دولة المجر، وقد جاءت تلك الزيارة الرسمية تلبية لدعوة لاسلو كوفير رئيس الجمعية الوطنية المجرية لسيادته لزيارة المجر. وقد شهدت تلك الزيارة نشاطا مكثفا للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والوفد البرلماني المرافق، حيث التقي خلالها بيانوش آدير رئيس جمهورية المجر ولاسلو كوفير رئيس الجمعية الوطنية المجرية ،و زولت سيمجين نائب رئيس الوزراء المجري وتناولت تلك اللقاءات سبل تعزيز العلاقات المصرية - المجرية على كافة الأصعدة والمستويات، خاصة على الصعيد البرلماني، كما تم استعراض وتبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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