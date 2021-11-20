/662138/لحصولهم-على-المركز-الأول-في-الابتكار-وكيل-لجنة-المشروعات-الصغيرة-والمتوسطة-بالبرلمان-تكرم-فريق-الأطفال-FBWA-TECHNO-SPACE

أشادت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، بفريق عمل FBWA TECHNO SPACE ، وحصول الاطفال على المركز الأول في مسابقة المنتدي الإفريقي للابتكار والتكنولوجيا في معهد بحوث الإلكترونيات ،ضمن منافسة 88 فريق عبر البلدان الأفريقية، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

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وقامت أبو السعد، خلال البيان الصادر لها، بتكريم الاطفال الحاصلين على المركز الأول، معربة عن سعادتها بالاطفال الفائزين و تفاعل أولياء الأمور لحصول ابنائهم على المركز الأول في الأبتكار والتكنولوجيا في السنوات الاولى من عمرهم.

وأشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إلى أن دعم الأطفال منذ الصغر وتقديم كافة الأليات التي تساعدهم على خلق جيل مبتكر معتمد على ذاته، يساعد البلاد على التقدم دائمًا، متمنيه أن يتم دعم الدولة والقيادات السياسية لهذه الفئة من الاطفال منذ السنوات الاولى من عمرهم، لكي يتم الاعتماد عليهم فيما وبعد وليتم خلق جيل قادر على المواجهة والعمل بجماعية ويستخدم التكنولوجيا استخداما ايجابيا .

لحصولهم على المركز الأول في الابتكار.. وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان تكرم فريق الأطفال FBWA TECHNO SPACE

ومن جانبها ، أكدت أ لمياء الشريف، مديرة المشروع، أن فريق FBWA TECHNO SPACE PROJECT ، يساعد على تنشئة جيل متقدم قادر على مواكبة التطور التكنولوجى، خاصة وأنه يتم دمج العلوم بالتكنولوجيا بالبرمجة والرياضيات، مشيرة إلى أن الهدف من هذه المسابقة ماهو إلا خلق روح التعاون بين الأطفال بعضهم ببعض، فضلا عن أنشاء فكرة العمل الجاد في عقول الأطفال منذ الصغر، ومساعدة الأخرين، و احترام الاخرين، وتبادل الرأي.

وأشارت الشريف، إلى أنه تم الفوز بالمنصب الاول نتيجة الجهد المبذول من قبل فريق عمل متخصص تم تدريبه على اعلى مستوى ليكون قادر على نقل المعلومه بشكل جيد وايضا استيعاب قدرات الاطفال المختلفه واعاده توجيها وصياغتها بشكل يخدم المجموعه والطفل لاكتشاف ذاته و ان التكريم ونتيجة المسابقة كان نتيجة الجهد المبذول والعمل والتركيز من المدربين والاطفال.