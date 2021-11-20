/662140/موعد-مباراة-الزمالك-القادمة-في-الدوري-المصري

تقام مباراة الزمالك القادمة ضد البنك الأهلي، في تمام الساعة الثامنة من مساء الاثنين المقبل، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

الجدير بالذكر أن الزمالك قد حقق فوز كبير أمام الإسماعيلي، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات الأسبوع من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي

انتهت أحداث مباراة الزمالك والإسماعيلي بنتيجة هدفين دون رد، لصالح القعة البيضاء، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

أكد عمر السعيد مهاجم نادي الزمالك على نتيجة المباراة بالهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، في شباك الإسماعيلي، بعد هروب من مدافعي الدراويش وتسديدة ضعيفة على يسار الحارس.

وسجل لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو الهدف الأول للقلعة البيضاء، في شباك الإسماعيلي، في الدقيقة الثانية والثمانون من عمر المباراة، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها الفريق، بعد إستمرار أحداث المباراة بين الفريقين بشد وجذب.

وشهدت المباراة على العديد من الفرص الضائعة بين الفريقين، لينجح دفاع الفريقين وحراس المرمى، من الحفاظ على نظافة الشباك.

ورفع الفوز رصيد الأبيض إلى 9 نقاط يحتل بها المركز الثالث، في حين ظل الدراويش في المركز السابع عشر بلا رصيد.

تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي، محمود الونش، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة

خط الوسط: إمام عاشور، طارق حامد، مصطفى فتحي

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، سيف الدين الجزيري، أشرف بن شرقي

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الزمالك:

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: محمد هاشم – باهر المحمدي – محمد دسوقي – عصام صبحي.

خط الوسط: عماد حمدي – محمد عادل – احمد مصطفى.

خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي – شكري نجيب – شولونجو.