23 نوفمبر..علي الحجار يتألق بحفل غنائي جديد في الأقصر

/662141/23-نوفمبرعلي-الحجار-يتألق-بحفل-غنائي-جديد-في-الأقصر

يحيي المطرب علي الحجار حفل غنائي جديد، بمدينة الأقصر وذلك في يوم 23 نوفمبر المقبل ضمن حفلات مهرجان صعيد مصر ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حفل علي الحجار بالأقصر

وكان أحي علي الحجار حفلا على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بقيادة المايسترو حازم القصبجى ضمن حفلات الدورة الثلاثين لمهرجان الموسيقى العربية.

وقدم الحجار بالحفل باقة من أعماله الخاصة منها:«تجيش نعيش»،«زي الهوا»،«إزاي تكون أنت»،«غوايش»، المال والبنون، متمنعوش الصادقين، بوابة الحلوانى وغيرها، يسبقه فاصلًا غنائيا لكل من السورية وعد البحري، حنان عصام وأحمد عفت.

حفلات علي الحجار

وكان قد أحيا المطرب على الحجار أكثر من حفل خلال الفترة الأخيرة، ضمن الحفلات التى يحيها النجوم فى مختلف الأماكن، حيث أحيا حفلًا ضخمًا ضمن فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، بحضور عدد كبير من جمهوره ومحبيه، وتغني بباقة من أشهر أغنياته، منها يا مصري ليه، يا طالع الشجرة، ما تمنعوش الصادقين، هنا القاهرة، المال والبنون، من غير ما تتكلمي، مسألة مبدأ، راح توحشيني، لو تعرفي، على قد ما حبينا.

كما أحيا حفلًا غنائيًا بالقاهرة فى سهرة غنائية طويلة احتضنها مسرح الزمالك، قدم خلالها 25 أغنية على مدار ثلاث ساعات متواصلة، وحفل أخر على مسرح دار الأوبرا بالإسكندرية، وأحيا حفلا داخل دار الأوبرا على خشبة مسرح النافورة، والذى رفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله حوالى 24 أغنية، منها: اللي اشتري، والسيرة الهلالية، وتعالي ياهوى، وطب ايه يبعدني عنك، وماتكدبيش، وعنوان بيتنا، والليل وآخره، وكناريا، وانكسر، وتحت نفس الشمس.

علي الحجار ينشغل في استئناف ألبوم «لو عايز»

وينشغل الحجار حاليا بالانتهاء من باقى أغنيات ألبومه الجديد المنتظر الذى يضم فى جعبته 17 أغنية، ويحمل عنوان «لو عايز»، وقرر إطلاق أغنياته فرادى على فترات.