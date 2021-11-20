لليوم الثانى.. وقف رحلات البالون الطائر بالأقصر لسوء الطقس 

جدة - نرمين السيد - وتشهد محافظة الأقصر لليوم الثانى على التوالى سوء فى الأحوال الجوية، حيث تسود أجواء غائمة جزئيا وهبوب رياح شديدة مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، كما تواصل محافظة الأقصر رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لاحتمالية سقوط أمطار ونشاط الرياح المحملة بالأتربة.

يذكر أن، البالون الطائر يخضع لاشتراطات عديدة للسماح بالطيران تتعلق جميعها بأحوال الطقس، فيجب أن لا تتخطى سرعة الرياح 8 عقدة فى الدقيقة، وأن لا ترتفع درجة الحرارة عن 35 درجة.