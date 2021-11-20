جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بالتزامن مع حالة عدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط الأمطار التى تشهدها المحافظة. كما أعلن عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، فى وقت سابق، رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع غرف العمليات للأحياء ومدينة بورفؤاد والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وذلك لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الأحوال الجوية غير المستقرة خلال الفترة القادمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. شفط وسحب تجمعات المياه من شوارع مدينة بورفؤاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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