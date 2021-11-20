رئيس وكالة الفضاء المصرية: إطلاق «مصر سات 2» فى 2023

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، أنه من المقرر إطلاق القمر الصناعى المصرى "مصر سات 2" فى الربع الأول من عام 2023 بمنحة من الحكومة الصينية تصل إلى 70 مليون دولار.





وقال القوصى فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مصر سات 2 مشروع مشترك بين الوكالة ونظيرتها الصينية، وهو التعاون الثانى بين مصر والصين فى مجال الفضاء وذلك بعد مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية فى المدينة الفضائية المصرية.



وأضاف القوصى، أن مصر سات 2 من الأقمار متوسطة الحجم، وزنه نحو 350 جراما مزود بكاميرا تصوير عالية الدقة سوف يساعد مصر فى خططها التنموية فى العديد من المجالات، لافتا الى انه يتم تجميع القمر الصناعى فى مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية فى المدينة الفضائية المصرية حيث تم الانتهاء من التصميم وبناء النموذج الهندسية ويتم العمل حاليا على بناء النموذج الفضائى.

وكشف القوصى عن إطلاق القمر الصناعى "NEXSAt"، نهاية العام القادم بالتعاون مع إحدى الشركات الألمانية، وهو من نوعية الأقمار الصغيرة، ويزن 65 كيلو جراما ومخصص لأغراض التصوير الفضائى والاستشعار عن بعد، مؤكدا أن هذا القمر بمكونات مصرية تصل إلى %45 التى تمثل البرمجيات التى تتحكم فى القمر وأجهزة اختبار وتجميع القمر فى مصر، وتعد نسبة 45% نسبة جيدة جدا تدعم مكانة مصر بين الدول الفضائية.

وأكد القوصى أنه فى إطار استراتيجية الدولة المصرية التى تسعى إلى توطين وتطوير الاستخدام السلمى لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، تم التعاقد بالفعل مع اليابان لإطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية من نوعية كيوب سات العام المقبل ، ومنهم القمر "EgSAcube - 3" وهو حجمه أكبر 3 مرات من الحجم العادى لأقمار الكيوب سات ومصنع بالكامل فى الوكالة، والقمر "EgSAcube-4" وحجمه 1.3 كيلوجرام بالتعاون مع جامعة بنها.

وعن المدينة الفضائية، قال الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، إنه من المقرر الانتهاء منها يوليو العام القادم وهى تقام على مساحة 123 فدانا وتتكون من 23 مبنى، جارى إنشاء 7 مبان منهم فى الوقت الحالى، وستضم بين جدرانها جميع الأنشطة الفضائية فى مكان واحد، بأحدث الإمكانيات والتجهيزات التكنولوجية على مستوى العالم.

وأشار القوصى الى أن المدينة الفضائية تضم مبنى وكالة الفضاء الإفريقية التى تستضيفها مصر، مكتبة رقمية، قاعة مؤتمرات، مبنى إدارى، مبنى التحكم والصيانة، مركز تجميع الأقمار الصناعية، ومبنى ادارى لخدمة العاملين بمركز تجميع الأقمار الصناعية ومبنى لاستضافة الوفود الأجنبية "فندق".

ولفت الى افتتاح مركز «تجميع واختبار الأقمار الصناعية» داخل المدينة الفضائية فى أبريل 2022، ليكون المركز التخصصى الأول من نوعه على مستوى المنطقة العربية، فى مجال تجميع الأقمار الصناعية بوزن حتى 750 كيلوجراما، وإجراء جميع الاختبارات البيئية والوظيفية، عبر أحدث الوسائل التكنولوجية فى مجال علوم الفضاء والاستشعار عن بعد، بعقول وخبرات مصرية متميزة.

وأوضح القوصى أن المركز يستهدف أيضا إنتاج أقمار صناعية بأياد مصرية خالصة، وخدمة عدد من المشروعات القومية المصرية، التى تعمل الحكومة على تنفيذها خلال الفترة الحالية.

وعن استراتيجية الوكالة لإعداد رواد فضاء، كشف الدكتور محمد القوصى عن الانتهاء من إعداد برنامج قوى لاختيار رواد فضاء مصريين، فى الفئة العمرية من 18 لـ 35 عاما، كما تم تحديد جميع الاختبارات الجسدية والنفسية لهم، والجهات المعنية التى سيتم التعاون معها.