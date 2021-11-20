صور.. قوافل حياة كريمة المحملة بالمساعدات الإنسانية تصل أسوان

جدة - نرمين السيد - وصلت قوافل مؤسسة حياة كريمة المحملة بالمساعدات الإنسانية، اليوم السبت، إلى محافظة أسوان، لتوزيع المواد الغذائية والمساعدات العينية على المواطنين المتضررين جراء موجة الطقس السيئ التى تعرضت لها المحافظة مؤخراً.





توجهت القوافل بالشراكة مع بنك الطعام المصرى لتوزيع عشرة آلاف كرتونة مواد غذائية، وبدأت فرق الرصد الميدانى والمتطوعين بالمؤسسة بالتجمع أمام مبنى محافظة أسوان، ومن المقرر توزيع عشرة آلاف كرتونة بمختلف مراكز محافظة أسوان المتضررة من موجة الطقس السيئ.

وعلى الفور بدأت فرق الرصد بالتوجه للمراكز لتوزيع ألف كرتونة غذائية بمركز إدفو، وألف كرتونة غذائية بوادى الصعايدة، وكذلك توزيع ألف كرتونة غذائية بمركز دراو، وألف كرتونة غذائية بمركزى غرب أسوان والكوبانية، كما توجهت القوافل محملة بألفين كرتونة غذائية لمركز نصر النوبة، وأخيرا 500 كرتونة لتوزيعهم بمدينة أسوان، وعدد 3500 كرتونة غذائية لتوزيعهم بمركز كوم أمبو، وذلك بالتعاون مع بنك الطعام المصرى.

كما وجهت مؤسسة حياة كريمة، عدد من المساعدات العينية لأهالى أسوان، وذلك بالتنسيق مع محافظة أسوان، لإرسال المساعدات العينية من أجهزة كهربائية وأثاث وتجهيز كامل للمنازل المتضررة، وتم اليوم توريد أول دفعة أجهزة كهربائية شملت المساعدات العينية مثل البوتجازات والمراوح والغسالات والثلاجات وغيرها من الأجهزة تعويضاً للأسر المتضررة.

يأتى ذلك فى إطار الحرص الدائم لمؤسسة حياة كريمة على توفير جميع سبل الحياة الكريمة للأهالى والوقوف بجانبهم فى وقت الأزمات.