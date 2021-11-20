تعيين 907 شباب بأسيوط منهم 23 من ذوى الهمم والعزيمة

وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 2604 شابا، فضلا عن إصدار 1482 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.
وأوضح حازم على حسن مدير المديرية فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر أكتوبر الماضى، عن قيام المديرية بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا، بواقع مبلغ 57 ألف جنيه، لـ 22 عاملاً من المسجلين بالوحدة، فضلاً عن تسجيل 10 عمال جديد وإصدار كارنيهات لهم.
كما قامت المديرية بالتفتيش الدورى والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 167 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 6 محاضر للسلامة والصحة المهنية، وفى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 1336 منشأة، وأسفر عن تحرير 113 محضراً للمنشآت المخالفة، وبحث 13 شكوى، وعقد 8 ندوات توعية فى مجال المفاوضة الجماعية وعمل النساء والأطفال.
أما فى مجال علاقات العمل، استلمت المديرية 8 شكوى عمالية تم تسويتها بالكامل وديا، كما تم التفتيش على 47 منشأة يعمل بها أطفال ولم يسفر عن أى مخالفات.
وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 167 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى.
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