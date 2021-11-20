موسيماني: حققنا فوزاً صعباً بالأمس ولكنه مستحق

/662145/موسيماني--حققنا-فوزا-صعبا-بالأمس-ولكنه-مستحق

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى فوز صعبًا على حساب نظيره المقاولون العرب بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عبر حسابة الشخصي”تويتر”:”"صباح الخير، حققنا فوزا صعبا بالأمس ولكنه مستحق".

تصريحات بيتسو موسيماني

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي: "استحوذنا على المباراة كاملة ولم نستغل الفرص التي أتيحت على مدى شوطي اللقاء".

وأشار المدير الفني إلى أن اللاعبين الدوليين هم قوام الفريق، وشاركوا في لقاءين مع المنتخب الوطني وأنه دائمًا ما يبحث عن التشكيل الأفضل في كل مباراة، وأن الأهلي سوف يستعد بقوة لمباراة المحلة المقبلة.

وشدد موسيماني على أن حمدي فتحي يشارك في أكثر من مكان في الملعب، واليوم شارك كمدافع ثالث، وأن الفريق خسر لاعبًا مهمًّا ولكن هناك بدائل متوافرة وفقًا لظروف كل مباراة.

واختتم: " تدريب الفريق غداً الساعة ١١ عشان باقي المباريات".

نتيجة مباراة الأهلي والمقاولون

حقق النادي الأهلي الفوز على المقاولون العرب بنتيجة هدف دون رد عن طريق حمدي فتحي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

سجل لاعب النادي الأهلي الهدف الأول لفريقه امام المقاولون العرب، في الدقيقة الـ 68 من عمر المباراة، بعد محاولات عدة من الفريقين على المرمى، من خلال كرة رأسية.

وبهذا الفوز يرفع النادي الأهلي رصيده للنقطة الثانية عشر، ليتصدر بهم جدول ترتيب الدوري الممتاز، ويتجمد رصيد المقاولون عند النقطة 4 ويحتل بهم المركز الحادي عشر في جدول الترتيب.

وحرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، على الحديث مع مواطنه بيرسي تاو مهاجم القلعة الحمراء، قبل المشاركة أمام المقاولون.