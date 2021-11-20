/662146/قوافل-للمساعدات-الإنسانية-من-مؤسسة-حياة-كريمة--للمواد-الغذائية-بالتعاون-مع-بنك-الطعام-المصرى-تتوجه-لأسوان

وصلت صباح اليوم قوافل مؤسسة حياة كريمة المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى محافظة أسوان، وذلك لتوزيع المواد الغذائية والمساعدات العينية علي المواطنين المتضررين جراء موجة الطقس السئ التي تعرضت لها المحافظة مؤخراً.

دوت الخليج

وتوجهت القوافل بالشراكة مع بنك الطعام المصري لتوزيع عشرة آلاف كرتونة مواد غذائية، وبدأت فرق الرصد الميداني والمتطوعين بالمؤسسة بالتجمع أمام مبني محافظة أسوان.

ومن المقرر توزيع عشرة آلاف كرتونة وذلك بمختلف مراكز محافظة أسوان المتضررة من موجة الطقس السئ، وعلي الفور بدأت فرق الرصد بالتوجه للمراكز لتوزيع ألف كرتونة غذائية بمركز ادفو، وألف كرتونة غذائية بوادي الصعايدة، وكذلك توزيع ألف كرتونة غذائية بمركز دراو، وألف كرتونة غذائية بمركزي غرب اسوان والكوبانية.

كما توجهت القوافل محملة بألفين كرتونة غذائية لمركز نصر النوبة، وعدد 3500 كرتونة عذائية لتوزيعهم بمدينة أسوان، وأخيراً 500 كرتونة لتوزيعهم بمركز كوم امبو، يأتي ذلك بالتعاون مع بنك الطعام المصري.

قوافل للمساعدات الإنسانية من مؤسسة حياة كريمة وأخرى للمواد الغذائية بالتعاون مع بنك الطعام المصرى إلى أسوان

كما وجهت مؤسسة حياة كريمة عدد من المساعدات العينية لأهالي أسوان، ويأتي ذلك بالتنسيق معمحافظة أسوان،لإرسال كافة المساعدات العينية من أجهزة كهربائية وأثاث وتجهيز كامل للمنازلالمتضررة، حيث تم اليوم توريد أول دفعة أجهزة كهربائية اليوم والتي شملت المساعدات العينية مثل البوتجازات والمراوح والغسالات والثلاجات وغيرها من الأجهزة تعويضاً للأسر المتضررة.

يأتي ذلك في إطار الحرص الدائم لمؤسسة حياة كريمة علي توفير كافة سبل الحياة الكريمة لأهالينا والوقوف بجانبهم في وقت الازمات ، وكانت قد اعلنت مؤسسة حياة كريمة عن تضامنها الكامل مع اهالي اسوان المتضررين جراء موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها المحافظة ، وعلي الفور توجهت فرق الرصد الميداني بمؤسسة حياة كريمة لرصد احتياجات المواطنين المتضررين لتلبيتها من قبل المؤسسة، كما ان المؤسسة ستبدأ بترميم المنازل المتضررة بالتعاون مع الجهات المعنية والشريكة، وذلك لإزالة كافة آثار الضرر الواقع علي أهالي أسوان ، كما تسعي المؤسسة لتمكين المواطنين اقتصادياً وذلك في صورة مشروعات تنموية متعددة، علاوة علي تقديم التعويضات العينية لمتضرري السيول.

قوافل للمساعدات الإنسانية من مؤسسة حياة كريمة وأخرى للمواد الغذائية بالتعاون مع بنك الطعام المصرى إلى أسوان

كما ستطلق المؤسسة عدد من القوافل الطبية لأهالي المحافظة، تتضمن عدد من المهمات الإغاثية من أدوات إسعاف أولية،والبطاطين، وغيرها من المواد الأساسية.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها المؤسسة بالتعاون مع مختلف الجهات للوقوف بجانب المواطنين وقت الكوارث والأزمات، إيماناً منها بأهمية المشاركة المجتمعية لإغاثة أهالينا في جميع محافظات مصر.

قوافل للمساعدات الإنسانية من مؤسسة حياة كريمة وأخرى للمواد الغذائية بالتعاون مع بنك الطعام المصرى إلى أسوان

وكانت المؤسسة قد أعلنت عبر صفحاتها الرسمية عن حملة تبرعات لأهل أسوان لدعم متضرري السيول ممن تعرضت منازلهم للانهيار، وذلك علي حسابات المؤسسة في مختلف البنوك من داخل وخارج مصر، أوالتبرع عن طريق الرسائل النصية القصيرة على رقم 9509. وجدير بالذكر أن مؤسسة حياة كريمة كانت قد قدمت العديد من المبادرات مثل مبادرة حماية ومبادرة قطار الخير والتصالح حياة وغيرها من المبادرات، كما أطلقت العديد من القوافل في مختلف محافظات الجمهورية وذلك منذ بداية جائحة الكورونا، ويأتي ذلك إيمانا من المؤسسة بأهمية المشاركة المجتمعية وتأكيدا على دور مؤسسات المجتمع المدني فى وقت الأزمات لتوفير سبل الدعم اللازم لتوفير حياة كريمة الأمنة للمواطنين.