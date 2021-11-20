الليلة..عرض حكاية «مريم» للطفلة ريم عبدالقادر..إليكم المواعيد والقنوات الناقلة

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دوت الخليج يرصد مواعيد عرض حكاية مريم من مسلسل زي القمر

وتُعرض حكاية «مريم» بداية من االليلة السبت إلى الأربعاء، على شاشة CBC، الساعة 8 مساءً، وتعاد الساعة 2.30 صباحًا والساعة 11 صباحًا، وعلى قناة CBC دراما، الساعة 11 مساءً، وتعاد الساعة 5 صباحًا، والساعة 4 مساءً، كما تعرض أيضًا على منصة "watch it".

قصة حكاية مريم لريم عبد القادر

وتدور أحداث حكاية “مريم” في إطار الـ5 حلقات حول طفلة تعيش في دار لرعاية الأيتام، ويسلط المسلسل الضوء على المواقف التي يتعرضون لها داخل دار الأيتام، وحدوتة مريم هي الحكاية الحادية عشر من مسلسل زي القمر، وهي من بطولة الطفلة ريم عبد القادر، رشا المهدي، إسلام حافظ، وعفاف شعيب، وسلوى عثمان، وعدد أخر من النجوم، من تأليف أحمد أنور وأحمد عبد الجواد وإخراج معتز حسام.

حكايات مسلسل زي القمر الموسم الثاني

وكان تصدر مسلسل «زي القمر» محركات الأكثر بحثا على موقع جوجل الشهير، بعد انطلاق أولى حلقات الحكاية الجديدة على فضائيات cbc والتي اتت بعنوان «فوتوشوب»، والتي بدأت بمشاجرة عنيفة بين الفنانة ملك قورة بطلة المسلسل وصديقها الفنان محمد مهران الذي يخوض البطولة أمامها، في حوار لطيف يتناسب مع الواقع الذي نعيشه بالفعل لشابين جامعيين يلتقيان في أول يوم دراسي وتبدأ بينهم المشاحنات والغيرة، وهو ما دفع الجمهور للانجذاب للحكاية منذ العرض الأول لها.

وتألقت كلا من الفنانة بشرى والفناة داليا مصطفى بحكايتهم “مش مبسوطة”، التي عرضت الأسبوع المنقضي من مسلسل “زي القمر”، وشاركهما البطولة كلا من أحمد سعيد عبد الغني وهشام إسماعيل وداليا مصطفى، وتأليف عمرو الدلى وإخراج شيرين عادل.

كما سلطت سوسن بدر خلال حكاية «اللي خلف مامتش» الضوء على المشاكل الخاصة التي يتعرض لها الأرامل والصعوبات التي تواجهم في تربية أولادهم بعد فقد الأب، وخاصة المشاكل التي يعانوا منها عند تقسيم الميراث.

«اللي خلف ماماتش» بطولة سوسن بدر، أحمد فؤاد سليم، إيهاب فهمي، تأليف مصطفى جمال هاشم، و من إخراج أحمد شفيق و تأليف مصطفى جمال هاشم.