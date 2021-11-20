/662149/الكشف-على-720-حالة-بقافلة-طبية-بمبادرة-حياة-كريمة-بمركز-بزفتى

تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، تم تنظيم قافلة "عنيك في عنينا" بقرية مسجد وصيف التابعة لمركز زفتى محافظة الغربية بمدرسة الشهيد محسب خطابي للتعليم الأساسي والتي نظمتها مؤسسة صناع الخير للتنمية ، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

الكشف على 720 حالة بقافلة طبية بمبادرة حياة كريمة بمركز بزفتى

وخلال القافلة ، تم الكشف على ٧٢٠ حالة ، حيث تم عمل قائمة ب ١٢٥ حالة تحتاج عمليات بالعيون، ٣٨٧ حالة تحتاج نظارات وصرف العلاج المجاني اللازم لعدد ٣٥٢ حالة.

وأكد محافظ الغربية على اهتمام المحافظة بتنظيم مثل تلك القوافل بالتوازي مع أعمال البنية التحتية التي تنفذها المبادرة، حيث تم تنفيذ 143 قافلة متنوعة ما بين " طبية، بيطرية، زراعية واجتماعية" بجانب بعض القوافل الطبية التى أطلقتها مديرية الصحة والسكان بالغربية والتى شملت فى الفترة الماضية جميع التخصصات ضمن مبادرة حياة كريمة لكل المصريين تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.