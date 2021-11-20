/662151/انعقاد-تام-لغرفة-العمليات-لمتابعة-سواء-الأحوال-الجوية-بمحافظة-البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على إنتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع قبل بداية موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التى تشهدها المحافظة حاليا ، حيث تعمل أكثر من ١٢٦٢ معدة وطاقم بجميع شوارع مدن وقرى المحافظة .

كما وجه محافظ البحيرة بإستمرار متابعة كافة التمركزات لوحدات التدخل على الطرق الرئيسية والمتابعة المستمرة لكافة المراكز والقطاعات .

انعقاد تام لغرفة العمليات لمتابعة سواء الأحوال الجوية بمحافظة البحيرة

مشيراً أنه منذ الساعات الأولى من صباح اليوم تم انتشار كافة المعدات والاطقم وتواجد كافة الأجهزة المعنية بالمواقع المخصصة مع إنعقاد غرفة العمليات المركزية بوجود أعضاء من كافة الجهات المعنية للتدخل المباشر وحل أي مشكلة تطرأ .

كما تم دعم جميع المراكز الساحلية بوحدات كبيرة لشفط وكسح المياه للمساهمة مع المعدات الحالية لمواجهة ومجابهة موجة الأمطار الغزيرة ومضاعفة الجهود المبذولة للحد من الموجة والعمل على راحة المواطنين، مع التواجد المستمر لجميع المرافق على مدار الساعة بالإسعاف والمستشفيات والتواجد الأمنى والمرور بالشوارع .

وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على التدخل فوراً لحل جميع الشكاوى الواردة من المواطنين على الفور، مؤكداً على إستمرار العمل وتواجد جميع المسئولين وفرق الأزمات والتدخل السريع المعنية بمجابهة الأمطار والتواجد المستمر على مدار الساعة بشوارع وميادين المراكز والمدن والقرى لرفع تراكمات المياة ومتابعة أعمدة الإنارة ومحطات الصرف أولاً بأول .

مع إستمرار رفع درجة الإستعداد والإنعقاد الدائم لغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة على مدار الـ ٢٤ ساعة وبجميع الوحدات المحلية وربط غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والمديريات والشركات

وتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين على أرقام ٠٤٥٣٣٥٦٢٤٠ - ٠٤٥٣٣٤٩٤٤٧

وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بشكل كامل وطبيعي ، وانتشار وحدات للحماية المدنية لرفع اى تراكمات على الطريق الدولى مع قيام الري بتخفيض منسوب المياه على الترع والمصارف حتى يتسنى صرف كمية الأمطار المتوقعة عليها مع تشغيل جميع محطات الرفع بطاقتها القصوى والتأكد من جاهزية الماكينات والمعدات بها على أن يتم التشغيل بالنظام التبادلي لتلك الماكينات مع تواجد فرق للصيانة والكهرباء بها .

يذكر أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة منعقدة على مدار الساعة برئاسة اللواء المحافظ وحضور د نهال بلبع نائب المحافظ وم حازم الأشموني السكرتير العام وإدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة وممثلي كافة الجهات المعنية .