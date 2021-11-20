/662152/مستشفى-ناصر-العام-ببني-سويف-في-استقبال-الحالات-الحرجه-على-مدار-الساعة

تحولت منذ أربعة أعوام تقريبا مستشفى بني سويف العام ( التخصصي حاليا ) الى الامانات المتخصصة بوزارة الصحة وهو الامر الذي جعل وزارة الصحة تتخذ قرارات اخرى وهو البديل عن ذلك .

وبالتالي لم يكن هناك بديلا سوى مستشفى ناصر العام شمال محافظة بني سويف حيث تم تزويدها بكافة المستلزمات الطبية من أجهزة وغرف رعاية وعناية مركزة ، كونها تخدم محافظة بني سويف بعدد ٧ مراكز بكل الفئات والطوائف.

مستشفى ناصر العام ببني سويف في استقبال الحالات الحرجه على مدار الساعة

وصرحت إدارة المستشفى بأن قسم العمليات بمستشفي ناصر العام يستقبل جميع العمليات الجراحية علي مدار الساعة دون تهاون أو تقصير في صحة المرضى.

كما تتشرف المستشفي بأستقبال المرضي بعيادة الجراحة الخارجية أيام الاحد والثلاثاء والخميس، من كل اسبوع

مستشفى بني سويف العام

تحت أشراف نخبة من أمهر الجراحين بمحافظة بني سويف .