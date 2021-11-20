/662156/الموسيقار-محمد-ضياء-على-جدل-وقف-مطربي-المهرجانات-حاجة-تضحك

علق الموسيقار محمد ضياء على الجدل المثار عبر مواقع التواصل الإجتماعي بين عدد كبير من المشاهير ورجال الأعمال والنقاد والنقابة، بشأن وقف مطربي المهرجانات الذي أصدرته النقابة مؤخرا، موضحا أنه جمعيهم يتحدثون دون العلم بحقيقة الأمر.

دوت الخليج يرصد تعليق محمد ضياء على جدل وقف مطربي المهرجانات

وكتب محمد ضياء عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “الحقيقه انا ماعنديش كلام يتقال او رد على الناس اللى مش فاهمه حاجه وبتتكلم في موضوع وقف اغاني المهرجانات والكلام اللي بيتقال ده، "بجد حاجه تضحك “.

وأضاف: “لناس بتتكلم على نوعيه الاغاني وسايبين المهم . اللي هو .. الاصوات لاتصلح للغناء ولا حتى الاداء . وهو ده من اهم ادوار النقابه . بان الصوت يعتمد او لا يصلح للاعتماد . وانا كنت من ضمن لجنه القيد في اختبارات النقابه و هاني شنودة وسامي الحفناوي من خارج مجلس اداره النقابة”.

محمد ضياء: حمو بيكا أخذ فرص عديدة لكنها باءت بالفشل

واستكمل محمد ضياء حديثه، موضحا أنه هذا القرار أتى بعد عدد كبير من المحاولات لإعطاء فرصة لمطربي المهرجانات: “حاولنا كثير بكافه الطرق اثناء الاختبار نعطي اكثر من فرصه لهؤلاء الأصوات وعلى رأسهم حمو بيكا . ولكن للاسف كل المحاولات باءت بالفشل ، يعني الناس دي اخذت فرصتها بجد . واعتقد ان هاني شاكر ورد النقابه قال كل حاجه ممكن تتقال”.

رسالة محمد ضياء للناقد طارق الشناوي

ووجه محمد ضياء في نهاية حديثة رسالة للناقد طارق الشناوي، فقال: "ملحوظة : الاستاذ طارق الشناوي بيقول ان في صحفيين بيمارسوا مهنه الصحافة وهم مش اعضاء نقابه وبيكتبوا من خلال السوشيال ميديا، طيب ماهو في مطربين مهرجانات برضه بيغنوا على السوشيال ميديا وهم مش اعضاء، وفي النهايه لايصح غير الصحيح.

قائمة أسماء مطربي المهرجانات الممنوعين من الغناء

وكانت أعلنت النقابة مجموعة أسماء لمطربي المهرجان الشعبية تم منعهم من الغناء خلال تلك الفترة حتى حصولها على تصريح من قبل النقابة.

وجاءت أسماء الموقوفين عن الغناء على النحو الآتي: «حمو بيكا- حسن شاكوش- كزبرة وحنجرة- العصابة- مجدى شطة- وزة- شكل- عمرو حاحا».

بالإضافة لكل من: «فرقة الكعب العالى- علاء فيفتى- الزعيم- شواحة- أبو ليلة- مصطفي زكريا الشهير بمسلم- ولاد سليم- حمو طيخة- ريشا كوستا وسمارة- أحمد قاسم الشهير بـ فيلو- أحمد موزة».