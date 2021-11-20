صور.. محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير ميدان الجلاء ومحاور البحر الأعظم ومراد

جدة - نرمين السيد - حرص المحافظ، وفقا لبيان صحفى، على معاينة التزام الشركه بتلافى بعض الملاحظات فى الأعمال قبل الاستلام، مؤكدا على ضرورة تنفيذ الأعمال على أكمل وجه وبالجودة المحددة لما لتلك المحاور من أهمية، كما تابع مجهودات إزالة بعض العوائق والمنشآت التى تحجب رؤية النيل موجها بتحقيق الانضباط بمسار تلك المحاور.

وكلف المحافظ رئيس حى الدقى بالمتابعة الميدانية مع الشركة المنفذة ومتابعة أعمال الرصف والتطوير لشارع النيل للتأكد من الالتزام بكافة المعايير المحددة مع الاهتمام بدعم الجزر الوسطى بالنخيل والنقاط الخضراء لإضفاء المظهر الجمالى.

كما وجه محافظ الجيزة برفع مخلفات الأعمال والرتش أولا بأول من مواقع العمل مع سرعة نهو الأعمال المتبقية وزيادة الورديات والعمالة بما يحقق انجاز أكبر للأعمال مع التنبيه على المنشآت التجارية والمطاعم الواقعة بنطاق الأعمال بضرورة الحفاظ على ما تم إنجازه وعدم التعدى على الارصفة والطرق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه المحافظ الشركة المسؤوله عن تنفيذ أعمال التطوير بشارع النيل السياحى بتدعيم الشارع ببالوعات صرف أمطار إضافية لأهميتها خلال فصل الشتاء لعدم تأثير الأمطار على الحركة المرورية بالشارع.

كما تفقد المحافظ مطلع ومنزل المشاة لكوبرى الجامعة، موجها برفع كفاءتهم بالكامل بما يتوافق مع أعمال التطوير التى يشهدها الشارع، وتفقد محافظ الجيزة أعمال تجميل ميدان الجلاء ورفع كفاءة الإنارة والمسطحات الخضراء موجها بتنفيذ الأعمال على أعلى مستوى لما له من أهمية باعتباره أحد الميادين العريقة بالمحافظة.