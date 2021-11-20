فودافون عن المشادة بأحد فروعها: انتهت بالتصالح

جدة - نرمين السيد - وعلقت الشركة، بأن ما حدث هو مشادة بين الطرفين وتطاول بالأيدى، وتم تحرير محضر والتصالح ما بين الأطراف والاعتذار بين الجانبين.

وأوضحت أنها اتخذت الإجراءات اللازمة، لا سيما وأنها لا تقبل بأى تجاوز فى حق العملاء تحت أى ظرف، مؤكدة أنه جارى التحقيق فى الواقعة لاتخاذ إجراءات حاسمة.

يذكر أن الفيديو، أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مطالبين الشركة باتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المخطئ.