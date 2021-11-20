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جدة - نرمين السيد - وعلقت الشركة، بأن ما حدث هو مشادة بين الطرفين وتطاول بالأيدى، وتم تحرير محضر والتصالح ما بين الأطراف والاعتذار بين الجانبين.
وأوضحت أنها اتخذت الإجراءات اللازمة، لا سيما وأنها لا تقبل بأى تجاوز فى حق العملاء تحت أى ظرف، مؤكدة أنه جارى التحقيق فى الواقعة لاتخاذ إجراءات حاسمة.
يذكر أن الفيديو، أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مطالبين الشركة باتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المخطئ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فودافون عن المشادة بأحد فروعها: انتهت بالتصالح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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