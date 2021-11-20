محافظ شمال سيناء يتابع تصريف مياه الأمطار من شوارع العريش

وأكد المحافظ فى تصريح له، أن مجالس المدن بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى قامت بمتابعة أماكن تجمع مياه الأمطار فى مختلف الشوارع والميادين، وتسليك بالوعات تصريفها وسحب وتصريف المياه من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة على مستوى المحافظة عن طريق سيارات شفط المياه.
وأشاد المحافظ بالطواقم الفنية والعاملين الذين يقومون بعمليات تصريف المياه من الشوارع تحت الظروف الجوية الصعبة، وذلك لتيسير حركة المرور والسيارات بالشوارع، موجهًا الشكر الى جميع الجهات المعاونة مثل قطاع المياه والصرف الصحى والكهرباء والمرور والحماية المدنية والعاملين بغرف العمليات على الجهود المبذولة خلال فترات تساقط الأمطار.
وأعلن المحافظ عن استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية، مؤكدًا على استمرار رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية فى مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف الجوية.
وتشهد محافظة شمال سيناء ضمن عدد من محافظة الجمهورية طقسا سيئا، حيث تتعرض مراكز ومدن المحافظة إلى سقوط أمطار غزيرة ومتقطعة على مدار اليوم وانخفاض فى درجات الحرارة، مما أثر على مختلف مناحى الحياة بالمحافظة.
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