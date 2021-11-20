عاجل| قرينة الرئيس: الأطفال نبتة مصر الغالية وأملها فى غدها المشرق

جدة - نرمين السيد - وكتبت قرينة الرئيس، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم السبت: "يحتفل العالم اليوم باليوم العالمى للطفولة، الذى يعكس الأهمية البالغة للاهتمام بالأطفال".

وتابعت: "هم جيل الغد وبناة المستقبل وأغلى ما نملك، ولهم علينا حقوق يجب أن يتمتعوا بها دون أى تفريق أو تمييز، وهو ما تهتم به الدولة بشكل مستمر للحفاظ على حق الطفل وأصحاب الهمم منهم، فهم نبتة مصر الغالية وأملها فى غدها المشرق".