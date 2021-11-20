إنفوجراف.. معرض ذهب الفراعنة بمتحف هيوستن للعلوم

جدة - نرمين السيد - وأوضح وزيرى الأمين، أن المعرض لاقى اهتماما كبيرا قبل الافتتاح الرسمى والمقرر له اليوم السبت الموافق 20 نوفمبر، لافتا إلى أنه قام بمتابعة كافة التجهيزات المتعلقة بالمعرض والتى من بينها فتارين العرض واللوحات التعريفية والإرشادية والإجراءات التأمينية والاحترازية المطبقة، بما يساهم فى نجاح المعرض وخروجه بالشكل الأمثل بما يتناسب مع أهميته ليكون خير دعاية للمقصد السياحى المصرى.

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