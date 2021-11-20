/662157/موسيماني-يجتمع-مع-عبد-الحفيظ-وقمصان-في-مران-الأهلي

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسامي قمصان، مدرب عام الفريق، على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة غزل المحلة المقرر لها الاثنين المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض الأهلي مرانه اليوم دون الحصول على راحة سلبية عقب الفوز أمس علي المقاولون العرب. وفاز الأهلي على المقاولون العرب بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد الأهلي we السلام، في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

سجل هدف المباراة حمدي فتحي في الدقيقة 67 برأسية متقنة من ركلة ركنية نفذها علي معلول من الناحية اليسرى.

ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد ١٢ نقطة جمعها من الفوز في أربع مباريات وتحقيق العلامة الكاملة بعد تحقيق الانتصار على كل من الإسماعيلي والبنك الأهلي والزمالك والمقاولون العرب.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى فوز صعبًا على حساب نظيره المقاولون العرب بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

نتيجة مباراة الأهلي والمقاولون

حقق النادي الأهلي الفوز على المقاولون العرب بنتيجة هدف دون رد عن طريق حمدي فتحي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

سجل لاعب النادي الأهلي الهدف الأول لفريقه امام المقاولون العرب، في الدقيقة الـ 68 من عمر المباراة، بعد محاولات عدة من الفريقين على المرمى، من خلال كرة رأسية.

نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي

انتهت أحداث مباراة الزمالك والإسماعيلي بنتيجة هدفين دون رد، لصالح القعة البيضاء، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

أكد عمر السعيد مهاجم نادي الزمالك على نتيجة المباراة بالهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، في شباك الإسماعيلي، بعد هروب من مدافعي الدراويش وتسديدة ضعيفة على يسار الحارس.

وسجل لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو الهدف الأول للقلعة البيضاء، في شباك الإسماعيلي، في الدقيقة الثانية والثمانون من عمر المباراة، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها الفريق، بعد إستمرار أحداث المباراة بين الفريقين بشد وجذب.

ورفع الفوز رصيد الأبيض إلى 9 نقاط يحتل بها المركز الثالث، في حين ظل الدراويش في المركز السابع عشر بلا رصيد.