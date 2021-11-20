/662158/عمليات-تمشيط-من-الجيش-الصومالى-لمواجهة-الخلايا-الإرهابية

قامت قوات كوماندوز الخاصة والمعروفة باسم غورغور للجيش الوطنى الصومالى، بعمل عملية عسكرية مخططة ضد الخلايا الإرهابية في مناطق تابعة لمحافظة شبيلي السفلى بولاية جنوب الغرب الإقليمية.

دوت الخليج

ويأتي ذلك بحسب وكالة الأنباء الصومالية سونا.

هذا وتمكنت القوات الخاصة الصومالية من إزالة ألغام أرضية زرعتها المليشات الإرهابية في بعض المناطق التي طالت العملية العسكرية.

وقام قائد مجموعة السابعة لقوات غورغور المقدم محمد شيخ بالتوضيح أن الجيش نفذ عملياته في كل من قرية بوشكا، وإيدمو، وعبدو بلي بإقليم شبيلي السفلى.

يذكر أن القوات المسلحة الوطنية، تقوم بمواصلة عمليات تصفية ضد فلول مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في جنوب ووسط البلاد.

هذا وأثارت مناورات عسكرية بين الإمارات والبحرين الدولتين العربيتين الخليجيتين ، وبين إسرائيل، بمشاركة الولايات المتحدة مخاوف إيران ودهشة الكثير من الأوساط العربية والعالمية.

مناورات عسكرية إماراتية بحرينية

فهذه أول مناورات عسكرية بين طرف عربي وإسرائيل، فقد اشتركت بوارج حربية من الدول الثلاث ، الإمارات، البحرين، وإسرائيل، لمدة 5 أيام وبمشاركة الولايات المتحدة في تدريبات عسكرية بحرية بهدف تأمين حركة الملاحة وركزت المناورات على التدريب على تكتيكات التطويق والمداهمة.

وأعلنت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية أن التدريب جاء من اجل تعزيز القدرة على العمل الجماعي بين القوات المشاركة في المناورات.

وصدرت المناورات العسكرية بين الإمارات والبحرين الدولتين العربيتين الخليجيتين، مخاوف الدولة الإيرانية قريبة الصلة بهما جغرافيًا.

توقيع اتفاق مشترك بين الإمارات والبحرين

ووقعت الإمارات والبحرين "اتفاقيات أبراهام" في سبتمبر2020 كاتفاقيات تطبيع علاقاتهما مع إسرائيل.

وطورت العلاقات الدبلوماسية والعسكرية والاستخباراتية بين الدولتين العربيتين وإسرائيل.

وعلى الجهة الأخرى أعلنت إيران عن مناورات بحرية خاصة بها، شرق مضيق هرمز.