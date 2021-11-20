تدريبات بدنية متنوعة وشاقة فى مران لأاهلى بالتتش

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أدي محمد الشناوي وأيمن أشرف وبدر بانون، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات استشفائية خفيفة على هامش مران الفريق صباح اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

جاءت التدريبات الاستشفائية في إطار البرنامج الموضوع للاعبين عقب خوض مباراة المقاولون أمس وفي إطار التحضير البدني للمرحلة المقبلة.

وبدأ الأهلي استعداداته اليوم دون راحة تأهبا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الاثنين المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

كابلو رانجواجا، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قاد تدريبات بدنية متنوعة للاعبين في المران الصباحي اليوم السبت.

وبدأ الأهلي استعداداته اليوم دون الحصول على راحة سلبية بعد الفوز على المقاولون أمس وذلك استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الاثنين المقبل.

وفاز الأهلي على المقاولون العرب بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد الأهلي we السلام، في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

سجل هدف المباراة حمدي فتحي في الدقيقة 67 برأسية متقنة من ركلة ركنية نفذها علي معلول من الناحية اليسرى.

ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد ١٢ نقطة جمعها من الفوز في أربع مباريات وتحقيق العلامة الكاملة بعد تحقيق الانتصار على كل من الإسماعيلي والبنك الأهلي والزمالك والمقاولون العرب.

نتيجة مباراة الأهلي والمقاولون

حقق النادي الأهلي الفوز على المقاولون العرب بنتيجة هدف دون رد عن طريق حمدي فتحي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

سجل لاعب النادي الأهلي الهدف الأول لفريقه امام المقاولون العرب، في الدقيقة الـ 68 من عمر المباراة، بعد محاولات عدة من الفريقين على المرمى، من خلال كرة رأسية.