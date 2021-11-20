من الشمال إلى الجنوب..موادغذائية وأجهزة كهربائية..حياة كريمة تدعم متضرري سيول أسوان

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دوت الخليج يرصد تفاصيل امدادات حياة كريمة لمتضرري أسوان

مبادرة حياة كريمة

حيث توجهت القوافل بالشراكة مع بنك الطعام المصري لتوزيع عشرة آلاف كرتونة مواد غذائية، وبدأت فرق الرصد الميداني والمتطوعين بالمؤسسة بالتجمع أمام مبني محافظة أسوان، حيث أنه من المقرر توزيع عشرة آلاف كرتونة وذلك بمختلف مراكز محافظة أسوان المتضررة من موجة الطقس السئ، وعلي الفور بدأت فرق الرصد بالتوجه للمراكز لتوزيع ألف كرتونة غذائية بمركز ادفو، وألف كرتونة غذائية بوادي الصعايدة، وكذلك توزيع ألف كرتونة غذائية بمركز دراو، وألف كرتونة غذائية بمركزي غرب اسوان والكوبانية، كما توجهت القوافل محملة بألفين كرتونة غذائية لمركز نصر النوبة، وعدد 3500 كرتونة عذائية لتوزيعهم بمدينة أسوان، وأخيراً 500 كرتونة لتوزيعهم بمركز كوم امبو، يأتي ذلك بالتعاون مع بنك الطعام المصري. كما وجهت مؤسسة حياة كريمة عدد من المساعدات العينية لأهالي أسوان، ويأتي ذلك بالتنسيق مع محافظة أسوان،لإرسال كافة المساعدات العينية من أجهزة كهربائية وأثاث وتجهيز كامل للمنازل المتضررة، حيث تم اليوم توريد أول دفعة أجهزة كهربائية اليوم والتي شملت المساعدات العينية مثل البوتجازات والمراوح والغسالات والثلاجات وغيرها من الأجهزة تعويضاً للأسر المتضررة.

وكانت المؤسسة قد أعلنت عبر صفحاتها الرسمية عن حملة تبرعات لأهل أسوان لدعم متضرري السيول ممن تعرضت منازلهم للانهيار، وذلك علي حسابات المؤسسة في مختلف البنوك من داخل وخارج مصر، أوالتبرع عن طريق الرسائل النصية القصيرة على رقم 9509. وجدير بالذكر أن مؤسسة حياة كريمة كانت قد قدمت العديد من المبادرات مثل مبادرة حماية ومبادرة قطار الخير والتصالح حياة وغيرها من المبادرات، كما أطلقت العديد من القوافل في مختلف محافظات الجمهورية وذلك منذ بداية جائحة الكورونا، ويأتي ذلك إيمانا من المؤسسة بأهمية المشاركة المجتمعية وتأكيدا على دور مؤسسات المجتمع المدني فى وقت الأزمات لتوفير سبل الدعم اللازم لتوفير حياة كريمة الأمنة للمواطنين