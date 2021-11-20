بعد تصريحه: «لازم نرتقي بالفن في عصر السيسي رئيسي»..نجيب ساويرس لهاني شاكر: «قول حجة تانية»

/662162/بعد-تصريحه-لازم-نرتقي-بالفن-في-عصر-السيسي-رئيسينجيب-ساويرس-لهاني-شاكر-قول-حجة-تانية

سخر رجل الأعمال نجيب ساويرس، من الفنان هاني شاكر، بعد تصريحاته بشأن سبب منع مطربي المهرجانات من الغناء، مشيرا إلى أنه لا يجب أن تكون مسيرة الفن بهذا الشكل في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

دوت الخليج يرصد سخرية نجيب ساويرس من الفنان هاني شاكر

وكتب نجيب ساويرس عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “: لو عندك حجة قولها لكن الرئيس رئيسنا كلنا مش رئيسك أنت بس”.

عمرو أديب يتدخل ويزيد صراع هاني شاكر ونجيب ساويرس

وكان تدخل الإعلامي عمرو أديب ليشعل حلبة الصراع بين نجيب ساويرس وهاني شاكر الذي بدأت منذ يومين بعد اعتراض الأول على قرار النقابة، وذلك من خلال برنامجه “الحكاية”، اذ أنه أجرى مداخلة هاتفية للثنائي كل منهما على حدة، بدأها بساويرس الذي قال: “من حقي أسمع اللي أنا عايزه، وأنا بحب الغناء الشعبي"، متسائلًا: "لما أخش أخد دش المفروض أخد تصريح من حد أغني إيه أو أسمع مين؟".

وتابع: “الموضوع فيه نفسنة وغيرة، ومصر فيها قانون وكل اللي اتمنعوا رفعوا قضية في القضاء الإداري، النقيب مش قيم على أذواق الناس، واحنا أحرار نسمع اللي بنحبه، دورك كنقابة إنك تصرف أو تساعد أو تعالج نجم تابع للنقابة، ولكن لست رقيبًا على المصنفات الفنية، طب أنا مبيعجبنيش غناه”.

فرد عليه هاني شاكر في مداخلة هاتفية أخرى خلال البرنامج: “نجيب بيقول إنه ما بيسمعش الأغاني اللي أنا بقدمها، وأنا بقوله ما يشرفنيش إنك تسمع الأغاني بتاعتي، اللي يسمع المهرجانات ما يشرفنيش إنهم يسمعوا أغانيا، جيب مش فاهم حاجة.. وما دام مش فاهم يبقى يسأل.. وهو بيقول إن مفيش حد بيسمعنى وأنا بقوله كنت تعالى شوف حفلتي في مهرجان الموسيقى العربية وانت تعرف كم ونوعية الجمهور اللي بيسمعني”.

وأضاف: “أنا ما علقتش على الفضايح اللي حصلت في مهرجان الجونة، هو ليه بيتكلم في اللي مالوش فيه، زي مانا مش عاجبه هو برضه مش عاجبني”.

قائمة أسماء مطربي المهرجانات الممنوعين من الغناء

وكانت أعلنت النقابة 19 اسما لمطربي المهرجان الشعبية تم منعهم من الغناء خلال تلك الفترة حتى حصولها على تصريح من قبل النقابة.

وجاءت أسماء الموقوفين عن الغناء على النحو الآتي: «حمو بيكا- حسن شاكوش- كزبرة وحنجرة- العصابة- مجدى شطة- وزة- شكل- عمرو حاحا».

بالإضافة لكل من: «فرقة الكعب العالى- علاء فيفتى- الزعيم- شواحة- أبو ليلة- مصطفي زكريا الشهير بمسلم- ولاد سليم- حمو طيخة- ريشا كوستا وسمارة- أحمد قاسم الشهير بـ فيلو- أحمد موزة».