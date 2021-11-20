/662164/إيران-تشعل-مياه-الخليج-العربي-بعد-مناورات-الإمارات-والبحرين-وإسرائيل

يبدو أن مياه الخليج العربي ستشتعل، مع دخول موسم البرد الشديد، بسبب الصراع على الوقود بعد أن احتجزت إيران سفينة أجنبية بحجة أنها تقوم بتهريب وقود الديزل.

دوت الخليج

وقالت قوات الحرس الثوري الإيراني، إنها احتجزت سفينة أجنبية في الخليج ، وكان على متنها 11 فرداً هم طاقم السفينة، وتم إعتقالهم جميعاً ولم تُحدد السلطات الإيرانية جنسية السفينة أو وجهتها، أو جنسية أي من الأفراد الـ11 الذين تم اعتقالهم من قبل قوات الحرس الإيراني على ظهر السفينة. وعادة ما ترتفع درجات التوتر بمنطقة الخليج العربي بسبب حوادث مشابهة، منها مهاجمة السفن، أو احتجاز بعضها، أو وقوع أحتكاكات بين قطع حربية من دول مختلفة بمياه الخليج.

وفي آخر يونيو الماضي، تعرضت إحدى ناقلات النفط لهجوم قرابة سواحل سلطنة عُمان، وقُتل شخصين من طاقمها، واتهمت عواصم غربية إيران بالوقوف خلف الهجوم.

إيران تُشعٍل مياه الخليج العربي بعد مناورات الإمارات والبحرين وإسرائيل

ومنذ أيام فقط شهدت مياه البحر الأحمر مفاجأة من العيار الثقيل، بل لم يكن أحد يتخيلها حتى ايام قليلة مضت، فقد وقعت مناورات عسكرية بحرية على سطح مياه الخليج العربي بين دول عربية لأول مرة وبين إسرائيل بمشاركة أمريكية.

وشهدت مياه البحر الأحمر، المناورات العسكرية، لمدة 5 أيام بين كلاً من البحرين والإمارات العربية من جهة، وبين إسرائيل من جهة أُخرى، بمشاركة أمريكية. ويبدو أن هناك رابط بين الحدثين ، فكلاهما في مياه قريبة من منطقة شبه الجزيرة العربية التي تشهد صراعات عديدة مثل الحرب في اليمن والتمدد الإيراني في مناقط العراق والشام العربية.

كما أن المناورات العسكرية البحرية التي شارك في كلا من الإمارات، البحرين، إسرائيل، وأمريكا جاءت تحت شعار"من أجل تأمين حركة الملاحة بحُريّة"، وركزت خطط وبرامج المناورات التدريبية على على تكتيكات التطويق والمداهمة.

وتبدو حادثة اليوم، احتجاز إيران لسفينة أجنبية في مياخ الخليج العربي بزعم أنها تقوم بتهريب وقود الديزل، لها علاقة ، أو جاءت كرد فعل إيراني على المناورات التي الحدثت من أيام.

ووقعت الإمارات والبحرين "اتفاقيات أبراهام" في سبتمبر2020، لتطبيع علاقاتهما مع إسرائيل، وشهدت العلاقات تطوراً على المستوى المخابراتي والاستراتيجي.