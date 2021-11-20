عالجت أكثر من 500 حالة..نجاح قافلة حسام المندوه الحسيني لعلاج الفم والأسنان ببولاق

/662165/عالجت-أكثر-من-500-حالةنجاح-قافلة-حسام-المندوه-الحسيني-لعلاج-الفم-والأسنان-ببولاق

انتهى الأسبوع الأول من القافلة الطبية في تخصص "طب الفم والأسنان" لأهالي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، والتي نجح الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، في توفيرها للأهالي، حيث تم توقيع الكشف والعلاج لأكثر من ٥٠٠ حالة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل نجاح قافلة حسام المندوه لطب الأسنان

قافلة حسام المندوه لطب الأسنان

وشهدت القافلة إقبالا كبيرا على مدار الأيام الثلاثة (15 - 16 - 17)، من جانب المواطنين، الذين أشادوا بجهود النائب في توفير الكشف والعلاج في واحدا من أهم التخصصات.

وأكد المترددين على القافلة، أن عمليات الكشف وتلقي العلاج تمت في سهولة ويسر وتنظيم على أعلى مستوى من المشاركين في هذه القافلة، موجهين الشكر للنائب الدكتور حسام المندوه الحسيني، على جهوده في خدمة أبناء الدائرة.

ومن المقرر أن تبدأ القافلة الثانية في ذات التخصص (طب الفم والأسنان)، اعتبارا من غدا الأحد وتستمر أيضا لمدة 3 أيام.

يشار إلى أن الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، نجح في توفير قوافل طبية في تخصص "طب الفم والأسنان" لأهالي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة بناء على الطلب المقدم لوزارة الصحة.

وقام مركز طب الأسنان بالقاهرة التابع لوزارة الصحة والسكان بتنظيم القافلة الطبية من خلال سيارة متنقلة تتواجد في بولاق الدكرور.

وأكد النائب حسام المندوه، أن هذه القوافل مجرد بداية لقوافل طبية في الفترة المقبلة تضم كافة التخصصات.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي في إطار توفير الحياة الكريمة لكل المصريين، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يعتير أن حياة كريمة هي عنصر أساسي في بناء الجمهورية الجديدة.