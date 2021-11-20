ترميم منازل وتعويضات..مهمات إغاثية لمبادرة حياة كريمة لمساعدة متضرري سيول أسوان

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دوت الخليج يرصد تفاصيل امدادات حياة كريمة لمتضرري أسوان

مبادرة حياة كريمة

وكانت قد اعلنت مؤسسة حياة كريمة عن تضامنها الكامل مع اهالي اسوان المتضررين جراء موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها المحافظة ، وعلي الفور توجهت فرق الرصد الميداني بمؤسسة حياة كريمة لرصد احتياجات المواطنين المتضررين لتلبيتها من قبل المؤسسة، كما ان المؤسسة ستبدأ بترميم المنازل المتضررة بالتعاون مع الجهات المعنية والشريكة، وذلك لإزالة كافة آثار الضرر الواقع علي أهالي أسوان ، كما تسعي المؤسسة لتمكين المواطنين اقتصادياً وذلك في صورة مشروعات تنموية متعددة، علاوة علي تقديم التعويضات العينية لمتضرري السيول، كما ستطلق المؤسسة عدد من القوافل الطبية لأهالي المحافظة، تتضمن عدد من المهمات الإغاثية من أدوات إسعاف أولية،والبطاطين، وغيرها من المواد الأساسية . يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها المؤسسة بالتعاون مع مختلف الجهات للوقوف بجانب المواطنين وقت الكوارث والأزمات، إيماناً منها بأهمية المشاركة المجتمعية لإغاثة أهالينا في جميع محافظات مصر.

يأتي ذلك في إطار الحرص الدائم لمؤسسة حياة كريمة علي توفير كافة سبل الحياة الكريمة لأهالينا والوقوف بجانبهم في وقت الازمات.

سيول أسوان

وكانت المؤسسة قد أعلنت عبر صفحاتها الرسمية عن حملة تبرعات لأهل أسوان لدعم متضرري السيول ممن تعرضت منازلهم للانهيار، وذلك علي حسابات المؤسسة في مختلف البنوك من داخل وخارج مصر، أوالتبرع عن طريق الرسائل النصية القصيرة على رقم 9509. وجدير بالذكر أن مؤسسة حياة كريمة كانت قد قدمت العديد من المبادرات مثل مبادرة حماية ومبادرة قطار الخير والتصالح حياة وغيرها من المبادرات، كما أطلقت العديد من القوافل في مختلف محافظات الجمهورية وذلك منذ بداية جائحة الكورونا، ويأتي ذلك إيمانا من المؤسسة بأهمية المشاركة المجتمعية وتأكيدا على دور مؤسسات المجتمع المدني فى وقت الأزمات لتوفير سبل الدعم اللازم لتوفير حياة كريمة الأمنة للمواطنين.