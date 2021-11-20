الإعلامي ممدوح موسى: «خناقات شاكوش وبحراوي اتحولت لنجيب وهاني..بقينا في مهزلة»

/662170/الإعلامي-ممدوح-موسى-خناقات-شاكوش-وبحراوي-اتحولت-لنجيب-وهانيبقينا-في-مهزلة

أعرب الإعلامي ممدوح موسى، عن استيائه من المناوشات التي دارت بين أمير الغناء العربي، هاني شاكر، ورجل الأعمال الكبير، المهندس نجيب ساويرس، مشبها تلك الأزمة بقضية مطربي المهرجانات حسن شاكوش ورضا البحرواي مع إختلاف ثقافة الفكر.

دوت الخليج يرصد انتقادات ممدوح موسى لـ نجيب ساويرس وهاني شاكر

وكتب ممدوح موسى، عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، موضحا رأيه في تلك المناوشات: “أقوم الصبح علي مهزله وتراشق بين رجل الاعمال نجيب ساويرس وامير الغناء العربي. هاني شاكر ده يصح ياعالم. يامحترم احنا وصلنا لايه، مش عارف اقول ايه بعد خناقه رضا وشاكوش بنشوف خناقه نجيب هاني. مع الفارق في الفكر والمستوي. بس للاسف اصبحنا في زمن”.

رسالة صارمة من ممدوح موسى لـ نجيب ساويرس

وانتقل ممدوح موسى برسالته لـ نجيب ساويرس، قائلا: “ بالراحه ياباشمهندس هاني شاكر ده علامه من علامات الفن في العالم العربي ورمز للبلد واحترامه لانه محترم واجب علينا كمصريين ومش معني انك مش بتحب اغانيه ده معناه انه يهان بالمناسبه لهاني شاكر ناس بتموت في اغانيه في العالم كله وانا صورت حفلات فيها 30 سياره اسعاف لتنقل حلات الاغماء من حبهم لهاني شاكر والحفله مصوره عندي في لبنان واذاعه الخبر مذيعه لبنانيه والحالات ده مكرره في جميع الدول العربيه. بالراحه يا باشمهندس، ده امير الغناء العربي غلطه ولازم تندم عليها علي رأي الأمير في أغنيه غلطة”.

أزمة هاني شاكر ونجيب ساويرس

بدأت أزمة نجيب ساويرس وهاني شاكر، بسبب قرار هاني شاكر بمنع 19 مؤدي مهرجانات من الغناء ومن بينهم حمو بيكا، قام نجيب ساويرس بالتعليق على القرار عبر موقع تويتر قائلًا "أول مرة أشوف نقيب للمغنين فخور جدا بمنع الغناء.. الجمهور اللي يقرر يسمع مين وميسمعش مين، مش النقيب".

ومن ثم بدأت المناوشات بين نجيب وهاني شاكر، وصولا لبرنامج الإعلامي عمرو أديب، اذ أنه أجرى مداخلة هاتفية للثنائي كل منهما على حدة، بدأها بساويرس الذي قال: “من حقي أسمع اللي أنا عايزه، وأنا بحب الغناء الشعبي"، متسائلًا: "لما أخش أخد دش المفروض أخد تصريح من حد أغني إيه أو أسمع مين؟".

وتابع: “الموضوع فيه نفسنة وغيرة، ومصر فيها قانون وكل اللي اتمنعوا رفعوا قضية في القضاء الإداري، النقيب مش قيم على أذواق الناس، واحنا أحرار نسمع اللي بنحبه، دورك كنقابة إنك تصرف أو تساعد أو تعالج نجم تابع للنقابة، ولكن لست رقيبًا على المصنفات الفنية، طب أنا مبيعجبنيش غناه”.

فرد عليه هاني شاكر في مداخلة هاتفية أخرى خلال البرنامج: “نجيب بيقول إنه ما بيسمعش الأغاني اللي أنا بقدمها، وأنا بقوله ما يشرفنيش إنك تسمع الأغاني بتاعتي، اللي يسمع المهرجانات ما يشرفنيش إنهم يسمعوا أغانيا، جيب مش فاهم حاجة.. وما دام مش فاهم يبقى يسأل.. وهو بيقول إن مفيش حد بيسمعنى وأنا بقوله كنت تعالى شوف حفلتي في مهرجان الموسيقى العربية وانت تعرف كم ونوعية الجمهور اللي بيسمعني”.

وأضاف: “أنا ما علقتش على الفضايح اللي حصلت في مهرجان الجونة، هو ليه بيتكلم في اللي مالوش فيه، زي مانا مش عاجبه هو برضه مش عاجبني”.