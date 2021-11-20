بروتوكول تعاون بين الداخلية وبنك الطعام لتقديم الدعم للأكثر احتياجا

جدة - نرمين السيد - وقعت وزارة الداخلية، بروتوكول تعاون مع بنك الطعام المصرى، فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها الرئيسية إلى أهمية التعاون والشراكة وتضافر الجهود مع منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات المسجلة والمشهرة وفقاً للقانون.





حيث وافق اللواء، محمود توفيق، وزير الداخلية، على إبرام بروتوكول تعاون بين الوزارة ممُثلة فى قطاع حقوق الإنسان وبنك الطعام المصرى بهدف تقديم الدعم والرعاية وتوفير حياة كريمة من خلال البرامج والأنشطة الخيرية التى يقيمها البنك وتوفير كافة الإمكانيات المادية الفنية والبشرية للوصول لخدمة أفضل لكافة فئات المجتمع لاسيما الأكثر احتياجاً والأشد فقراً وكذا تقديم مساعدات غذائية لتلك الفئات. وتمت مراسم توقيع البروتوكول بمقر قطاع حقوق الإنسان بالوزارة، حيث وقع مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان ممثلاً عن الوزارة فى حين اضطلع الرئيس التنفيذى لبنك الطعام المصرى ممثلاً عن البنك، وقد تم تسليم ممثلى البنك المشار إليه نسخة من البروتوكول وإهدائهم درع قطاع حقوق الإنسان.

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