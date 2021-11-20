مجانا.. فحص 50 ألف منتفع بالتأمين الصحى ضمن «انزل واطمن» ببورسعيد

جدة - نرمين السيد - وأشار الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن (انزل واطمن) هى حملة سنوية بهدف الاطمئنان بشكل دورى على صحة منتفعى التأمين الصحى الشامل والكشف المبكر عن الأمراض أو عوامل الخطورة المؤدية إليها لسرعة علاجها واحتوائها أو السيطرة عليها، والحفاظ على الصحة العامة للأفراد، تماشيًا مع جهود الدولة والمبادرات الصحية الرئاسية التى ساهمت فى تعزيز صحة المصريين، كأحد الأهداف التنموية للدولة ورؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.

وأضاف الدكتور أحمد السبكى، أن حملة (انزل واطمن) مستمرة حتى 15 ديسمبر المقبل، لإجراء الفحوصات الطبية الشاملة للمنتفعين بالتأمين الصحى الشامل من أبناء بورسعيد، والتى تشمل 5 فحوصات أساسية "طبيب الأسرة، فحص أسنان، قياس العلامات الحيوية، صورة دم كاملة وقياس نسبة الهيموجلوبين فى الدم، قياس السكر العشوائى"، وذلك للاطمئنان على صحتهم، وخاصة المنتفعين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وتابع السبكى: أن الحملة تشمل إجراء الفحوصات الطبية الشاملة لجميع الفئات العمرية من منتفعى التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد، والذين مر عليهم عام من الفحص الطبى الشامل الدورى الأخير، داخل مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالمحافظة، والمسجل عليها منتفعى التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، والبالغ عددها 34 مركز ووحدة طب أسرة حتى الآن.

واستكمل، أنه يتم إجراء الفحوصات الطبية الشاملة للمنتفعين ضمن حملة (انزل واطمن)، داخل عيادات مخصصة للفحص الشامل بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة ببورسعيد، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، إضافة إلى تقديم التوعية التثقيفية والصحية اللازمة لكيفية الوقاية من الإصابة بالأمراض وخاصة المزمنة منها أو عوامل الخطورة المؤدية إليها، وأهمية الفحص الطبى الشامل للكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أنه يقوم بإجراء الفحوصات الطبية الشاملة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل ضمن حملة (انزل واطمن) ببورسعيد، فريق طبى مدرب ومؤهل على أعلى مستوى، مؤكدًا الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا أثناء عمل الحملة للحفاظ على الصحة العامة للأفراد سواء من الأطقم الطبية والإدارية المشاركين بالحملة أو المترددين من منتفعى التأمين الصحى الشامل على الحملة، وكذلك الحفاظ على بيئة المنشآت الصحية خالية من عدوى فيروس كورونا.

ولفت السبكى، إلى أنه يتم إحالة أى منتفع من منتفعى التأمين الصحى الشامل حال اكتشاف أى مرض لديه نتيجة الفحوصات الطبية الشاملة للحملة إلى المستشفيات المتخصصة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة لتلقى الخدمات والرعاية الصحية اللازمة لعلاجه وفق أعلى معايير السلامة والجودة العالمية.