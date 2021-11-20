مصر الخير توقع بروتوكولا لدعم مبادرة ابنى البدرى

جدة - نرمين السيد - وقعت مؤسسة مصر الخير، اليوم السبت، بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال لدعم مبادرة "ابنى البدرى" والتى أطلقتها الجمعية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى تتزامن مع المبادرة الرئاسية "يوم جديد".





وتهدف المبادرة إلى خلق وعى مجتمعى بأهمية الألف يوم الأولى من عمر الطفل، وتقديم أوجه الرعاية للطفل المصرى منذ أن يكون جنين فى رحم الأم وطول فترة الحمل وأثناء الولادة، وأيضا خلال الألف يوم الأولى من حياته لما لهذه الفترة من أهمية فى حياة الطفل.

وقالت عفاف الجوهرى رئيس قطاع الصحة فى مؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة تدعم هذه المبادرة لأنها تمثل حق من حقوق الطفل المصرى فى حياة صحية كريمة، لافتة إلى أهمية الـ1000 يوم الذهبية الأولى من حياة الطفل، لا سيما وأن الـ85% من صحة الإنسان طوال حياته تتكون فى تلك الفترة، وأى تقصير فى هذه الفترة لا يمكن تعويضه بعد ذلك.

وأضافت الجوهرى، أن العناية الجيدة بالطفل فى هذه الفترة الهامة من حياته تحميه من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض مثل السمنة والتقزم والتوحد والخلل فى القدرات الذهنية والنفسية والإبداعية، ولذلك من المهم أن نقدم المشورة لكل أم كى تستطيع الاعتناء بطفلها ورعايته بشكل صحى وسليم، متابعة: "تم توقيع بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية لطب الأطفال حيث تقوم مؤسسة مصر الخير بتقديم الدعم المادى للجمعية مع الإشراف على برامج التدريب على أن تتولى الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية وضع وتنفيذ برامج التدريب للأطباء والأطقم الطبية المعاونة من التمريض ومن يقدمون المشورة الطبية للأم والاسرة ومن يقوموا بالمعاونة فى متابعة الحمل خاصة فى القرى والنجوع".

وأشارت إلى أن بروتوكول التعاون سيبدأ تنفيذه فى مراكز وقرى محافظة أسيوط، وسيتواجد فريق ميدانى فى المحافظة لمتابعة برامج التدريب للأطباء فى هذا المجال والتمريض وكذلك مقدمى المشورة الأسرية من أجل نشر الوعى الصحى للأسرة المصرية بأهمية الرعاية الصحية للأم والطفل مع تقديم الأجهزة الطبية التى تحافظ على صحة الطفل عند الولادة، مؤكدة أن نشر الوعى بأهمية الحفاظ على صحة الطفل فى هذه المرحلة استثمار فى صحة الطفل فى هذه الفترة، وهو بالتالى استثمار فى مستقبل الدولة المصرية ككل.

وأشارت الدكتورة عبلة الألفى مؤسس ورئيس الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال، إلى أن توقيع بروتوكول التعاون يتزامن مع الاحتفالى باليوم العالمى للأطفال المبتسرين وهم الأطفال الذين يتم ولادتهم قبل الأسبوع 37 من الحمل، حيث سيتم إضاءة المتحف القومى للحضارة المصرية باللون الأرجوانى الخاص بالمبتسرين، منوهة بأن العالم كله يحتفل فى هذا اليوم بإضاءة معلم من أهم المعالم السياحية، واحتفلت الجمعية المصرية قبل ذلك ثلاث مرات على مدار ثلاث أعوام، وتم إضاءة برج القاهرة وأهرامات الجيزة ومعبد فيلة فى محافظة أسوان، متابعة: "نحتفل هذا العام للمرة الرابعة بإضاءة المتحف القومى للحضارة بمشاركة مؤسسة مصر الخير".

وقالت الألفى، إن الجمعية قدمت الأنشطة التدريبية بتقديم المشورة الأسرية فى أكثر من 11 محافظة قبل ذلك، وتم عمل برامج تدريبية مع جهات ومؤسسات مختلفة فى محافظات القاهرة والجيزة والبحيرة وبورسعيد والفيوم وأسوان وغيرها من المحافظات، وجارى الآن الاتفاق مع وزارة التعليم العالى على تدريب مقدمى مشورة من طلبة السنوات الثالثة والرابعة بالكليات ليقوم كل طالب بتقديم المشورة الأسرية لكل أفراد الأسرة فى 20 أسرة يختارها من الأهل والمجتمع المحيط به كجزء من المسؤولية المجتمعية المقدمة منه ولتوفير المتابعة والحوكمة يقوم بتقديم المخرجات كل 6 شهور وبعد التخرج يحصل على دبلوم فى المسؤولية المجتمعية.

وأوضحت أن الجمعية تقوم بعمل برامج وأنشطة تدريبية مع مختلف الجهات لمقدمى المشورة الأسرية بهدف أن يكون لديه القدرة على توعية الأسرة بالكثير من المفاهيم الصحية الهامة مثل أهمية التباعد بين الولادات وأهمية الرضاعة الطبيعية، وأيضا تقليل عدد الولادات القيصرية غير الضرورية، بالإضافة إلى الاهتمام بالتغذية الصحية للأم خلال فترة الحمل وكيفية الاهتمام بالطفل خلال 1000 يوم الذهبية ليكون لدينا جيل جديد من الأصحاء القادرين على خدمة أنفسهم ومجتمعهم وبناء مستقبلهم.