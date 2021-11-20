غدا.. مصر للطيران تسير 74 رحلة داخلية ودولية

جدة - نرمين السيد - وذكرت الشركة فى بيان اليوم، أنها ستسير 55 رحلة دولية إلى كل من بغداد، عمَان، دبى، الكويت، بيروت، لاجوس، ندجامينا، تونس، الدار البيضاء، أبوجا، أبوظبى، لندن، دوسلدورف، مدريد، باريس، إسطنبول، جنيف، كوبنهاجن، روما، أمستردام، ميونيخ، نيويورك، أثينا، برلين، بروكسل، موسكو، ميلانو، الخرطوم، الشارقة، نيروبى، عنتيبى، أديس أبابا، أسمرة، جوهانسبرج.
وأضافت الشركة، أنه سيتم أيضا تسيير 19 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم، فضلا عن 7 رحلات شحن جوى.
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