محافظ الغربية: جميع العاملين بالوحدات المحلية تلقوا لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، تلقى مليون و391 ألفا و13 مواطنا للقاح كورونا، وفق تقارير مديرية الصحة، ويشمل العدد المواطنين المقيمين، المسافرين والعاملين بالجامعة وطلابها.





وأشار الدكتور طارق رحمى، إلى استمرار حملات تلقى اللقاح سواء فى المراكز الثابتة أو المتنقلة التى تقوم بها مديرية الصحة، مع استمرار تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر دخول العاملين إلى مقار عملهم إلا بعد التأكد من الحصول على أى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض أو تقديم شهادة فى بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية نتيجة تحليل PCR لم يمض على إجرائه أكثر من 3 أيام. وأضاف المحافظ، إلى تطعيم جميع العاملين بالوحدات المحلية بداية من الديوان العام وحتى الوحدات القروية، مناشدًا المواطنين بالإسراع للتسجيل لتلقى اللقاح كونه الوسيلة الأكثر فاعلية فى الوقت الحالى للوقاية من الفيروس، إلى جانب الاستمرار فى الالتزام بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات، غسل الأيدى والتباعد وتجنب الأماكن المزدحمة.

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