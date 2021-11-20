الكورونا صاحبة القرار في أسعار البترول

تجتمع دول تحالف (أوبك +) المصدرة للبترول، وتقرر خفض أو عدم زيادة الإنتاج، وترد الدول المستوردة بتحالف مُضاد وقرار باللجوء إلى احتياطياتها الاستراتيجية، ولكن تبقى الكلمة العُليا في أسعار البترول للكورونا.

دوت الخليج يرصد تأثير فيروس كورونا على أسعار البترول

جائحة فيروس كورونا

إذا زادت أعداد الإصابة بالكورونا حول العالم، تنخفض أسعار البترول فوراً، أما إذا هُزمت الكورونا وتراجعت أعداد الإصابات بها، وانخفضت معدلات ضحاياها، فإن أسعار البترول ترتفع فوراً.

يوم أمس الجمعة، نهاية أسبوع من تداولات البترول، تعرضت أسعار البترول لانخفاض كبير، والسبب هو تزايد أعداد الإصابة بكورونا حول العالم، ما يُعيد شبح الإغلاق المخيف. نعم، فقرارات الإغلاق خوفاً من إنتشار الكورونا، تؤدي إلى انكماش اقتصادي وتراجع معدلات التشغيل وتوقف كثير من الماكينات والمواتير، وكفَ كثير من مصادر الضوء عن التلألوء.

اسعار البترول

الصمت الرهيب لأصوات معدات التشغيل، والظلام المنتشر نتيجة إطفاء المصابيح، تؤدي إلى انخفاض معدلات استهلاك الوقود ، مايتبعه بالتأكيد تراجع الطلب على الوقود والبترول الخام فتنخفض أسعاره.

ويدخل العالم في حالة من الركود، والانكماش الاقتصادي، بعد انخفاض معدلات النشاط الإنساني، إذ يقبع الكثير من البشر في ملاذات آمنة، ربما في سرائر النوم تحت أغطية كثيفة وغليظة هرباً من البرد والكورونا.

يوم الجمعة تعمق هبوط أسعار البترول بسبب تصاعد الموجات الخوف بسبب تزايد أعداد الإصابة بكورونا حول العالم.

وتتخوف الاسواق من اتخاذ كثير من الدول قرارات الإغلاق خوفاًعلى مواطنيها، في محاولة لإحكام الإحترازات والتدابير الوقائية ، من اجل مواجهة إنتشار الفيروس. فقد أعلنت النمسا إغلاق شامل نتيجة انتشار الفيروس، وتشددت ألمانيا بشكل أشد حدة في الإجراءات الاحترازية، وشددت العقات على غير الحاصلين على الأمصال المضادة لكورونا.

وشهدت تداولات أمس الجمعة انخفاض أسعار البترول لخام غرب تكساس الأمريكي، نيمكس، في العقود الآجل تسليم ديسمبر، بنسبة كبيرة تصل إلى 3.8% لينخفض سعر البرميل إلى 75.9 دولار.

وانخفضت أسعار البترول لخام برنت في العقود الآجلة تسليم يناير القادم بنسبة 3.2% ليسجل سعر البرميل 78.6 دولار للبرميل. هذا، وقد صعد مؤشر الدولار الأمريكي، امس، الجمعة، في مواجهة العملات الرئيسية بنسبة 0.4% إلى 95.9 نقطة .

وعلى صعيد متصل كشفت شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية، الأمريكية، عن ارتفاع بمعدل 7 حفارات تنقيب عن النفط في أمريكا هذا الأسبوع ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 461 حفاراً.