/662171/محافظ-البحيرة-إنتظام-الحركة-المرورية-بجميع-الطرق والشوارع-والميادين بمدينة-دمنهور

مع بداية موجة سوء الأحوال الجوية والأمطار التى تشهدها المحافظة حاليا

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه تم على الفور انتشار جميع المعدات والأطقم والأجهزة للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين مدينة دمنهور بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدة المحلية، وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية وفقا لخطة العمل المعدة مسبقا للتدخل والتعامل مع الأزمات على الفور.

محافظ البحيرة :إنتظام الحركة المرورية بجميع الطرق والشوارع والميادين بمدينة دمنهور

مشيراً أنه عقب أعمال التطوير التي شهدتها شوارع دمنهور والشوارع والميادين والمناطق التى تم رفع كفاءتها وتطويرها بمدن ومراكز المحافظة فإن كافة الأمور تسير بها بشكل منتظم محافظة على مظهرها الجمالى والحضارى

كما أن جميع المراكز والشوارع تشهد إنتظام مرورى ويتم على الفور رفع التراكمات أولاً بأول مع إنتظام الحركة المرورية بجميع الطرق والشوارع والميادين .

كما وجه محافظ البحيرة بإستمرار رفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة أية أحداث مع الإلتزام بانعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار ٢٤ ساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول .