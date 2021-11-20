/662172/سائق-توكتوك-يضرم-النار-في-شخص-عاكس-خطيبته

قام رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة بضبط سائق توك توك لقيامه بإضرام النيران في شخص لقيامة بمعاكسة خطيبته بمنطقة البساتين، وبالعرض علي اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن العاصمة أمر باتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية حيال الواقعة .

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وتلقت مباحث قسم شرطة البساتين بلاغا من الأهالي بوجود مشاجرة وإصابة أحد الأشخاص بحروق بدائرة القسم ، بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين (شخصين "أحدهما مصاب بحروق بأماكن متفرقة وتم نقله للمستشفى") ، بسبب سابقة قيام المصاب بمعاكسة خطيبة الآخر.

سائق توكتوك يضرم النار في شخص عاكس خطيبته

تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخيــر بالتحصــل على كميـــة من سائل البنزين وسكبها على المجنى عليــه وأضرم النيران باستخدام قداحة مما أدى لحدوث ما به من إصابات.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر أن اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بانقلاب سيارة ميكروباص ، بعد بوابة الجيش اتجاه المنيا.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف من قبل مرفق اسعاف بني سويف لموقع البلاغ و المصابين وهم .

١.دكتوره رشاد ع ٥٢ عام ربة منزل شبه ما بعد الارتجاج

٢. مصطفى ع . مة ٤١ عام جروح و كدمات متفرقه

٣. عبدالرحمن م . ع . جروح و كدمات متفرقه

٤. ادم ر . ج . جروح و كدمات متفرقه

٥. علي م . ع . خ ٢٣ عام جروح و كدمات متفرقه

٦. علي م . ع . ع . ٢١ عام شبه كسر بالساق اليسري

٧. محمد ر . ج ٢ عام جروح و كدمات متفرقه

٨. احمد . ع . ا .. ٢٧ عام سائق جرح متهتك بالزراع اليمني

٩. محمد . ع . س . ١٨ عام جروح و كدمات متفرقه .

إصابة ٩ أشخاص في انقلاب ميكروباص ببني سويف بعد بوابة الجيش

وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم .

وجرى إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم تحت تصرف النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها لمباشرة التحقيقات.