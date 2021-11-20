/662173/رئيس-جهاز-تنمية-أكتوبر-تركيب-إشارات-مرورمزودة-بكاميرات-إلكترونية-بتقاطع-الدائري-الأوسطي-مع-المحور-المركزي

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، إنه تم تركيب إشارات مرور مزودة بكاميرات إلكترونية، والتى تعمل بتكنولوجيا" الواي ماكس" وشبكات الربط اللاسلكية بتقاطع الطريق الدائري الأوسطي مع المحور المركزي، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين ولتيسير الحركة المرورية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تركب اشارات مراقبة بالكاميرات على الطريق الاوسطي

اشارات مراقبة بالكاميرات

وأوضح المهندس عادل النجار، أن الإشارات التي تم تركيبها متطورة ومزودة بكاميرات إلكترونية وستقوم بتسجيل المخالفات المرورية إلكترونيًا بدون تدخل بشري، مما يساهم في مزيدٍ من السيطرة المرورية بالمدينة، كما أنها مزودة أيضًا بتقنية كسر الإشارة المرورية الذكية التي تعمل بتكنولوجيا " الواي ماكس " عالية السرعة، والتى من خلالها يتم إرسال المخالفات الإلكترونية وصور المراقبة الأمنية لمتابعة أى تجاوزات قد تحدث بموقع الإشارة لغرفة التحكم، بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين، كما تعد تلك الإشارات من أحدث الأنظمة المطبقة عالميًا في مجال السلامة المرورية.

وأكد رئيس الجهاز، أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام بالمواطن وتقديم خدمات تليق به، بالتنسيق مع إدارة المرور، واستكمالاً لما تشهده المدينة من تطوير فى شتى المجالات، لافتاً إلى أنه تم التنفيذ تحت إشراف إدارة صيانة الكهرباء بالجهاز .

هذا وقالت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس السيسيي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “ العالم يحتفل اليوم باليوم العالمى للطفولة، الذى يعكس الأهمية البالغة للاهتمام بالأطفال، فهم جيل الغد وبناة المستقبل وأغلى ما نملك، ولهم علينا حقوق يجب أن يتمتعوا بها دون أى تفريق أو تمييز، وهو ما تهتم به الدولة بشكل مستمر للحفاظ على حق الطفل وأصحاب الهمم منهم، فهم نبتة مصر الغالية وأملها فى غدها المشرق.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته استقبل بقصر الاتحادية الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا والسيدة قرينته".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بولي العهد البريطاني في زيارته لمصر، طالباً نقل تحياته إلى الملكة إليزابيث"، ومعرباً عن التطلع لأن تمثل هذه الزيارة محطة جديدة داعمة للعلاقات التاريخية بين البلدين، أخذاً في الاعتبار ما تمثله دوماً الزيارات الملكية البريطانية من علامات بارزة تظل ماثلة في الذاكرة السياسية والشعبية لكلٍ من مصر وبريطانيا.

وعلقت السيدة انتصار السيسي على الزيارة قائلة:” سعدت باستقبال صاحبة السمو الملكي الدوقة كاميلا، دوقة كورنوال، اليوم، بصحبة صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز، أمير ويلز، في بلدهم الثاني مصر. وقد كان لقائي مع صاحبة السمو الملكي فرصة للحديث حول تمكين المرأة وخطوات الدولة لتعزيز دورها سواء داخل الحكومة أو البرلمان وتأهيل جيل جديد من الشابات المصرية، فضلا عن جهود الدولة في توفير حياة كريمة لكل المصريين عبر سلسلة من المبادرات والبرامج الرئاسية. وكانت كلمات الدوقة معبرة بحق عن حب لمصر وسعادة بالعودة إليها لأول مرة منذ سنوات طويلة.

تمنياتي لضيفة مصر العزيزة بقضاء وقت ممتع في مصر، مجددة الترحيب بسموها وبصاحب السمو الملكي الأمير تشارلز”.