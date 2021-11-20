/662174/تعرف-على-مدة-غياب-بوجبا-لاعب-مانشستريونايتد-عن-الملاعب

تعرض بوجبا لاعب مانشستريونايتد ومنتخب فرنسا لإصابة عضلية في الفخذ، أثناء مشاركته في معسكر منتخب الديوك، في التصفيات الأوروبية المؤهل لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن ناحيه تخري أكدت تقارير تشير إلي أن صرح النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، بأن إصابة بوجبا قوية، وسيغيب عن مباريات الفريق، مشيراً إلى أنه يأمل في عودته خلال 6 أو 7 أسابيع.

الجدير بالذكر أن بوجبا ، غاب عن مباراتي منتخب بلاده أمام كازاخستان يوم 13 نوفمبر، وفنلندا يوم 16 من الشهر نفسه".

تلقي فريق مانشستر يونايتد خسارة أمام غريمة التقليدي مانشستر سيتي، بنتيجة 0-2 في المباراة التى جمعتهما ظهر اليوم بالديربي ضمن منافسات الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري الإنجليزي، على ملعب "أولد ترافورد".

و تحدث النرويجى أولى جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن المباراة قال ، "بدأنا المباراة بشكل سيئ للغاية، وتألق دى خيا أبقانا في المباراة، السيتي لعب بشكل جيد، إنهم لا يمنحونك فرصاً للفوز بالكرة عليهم، لذا امتدحهم ولكن يجب علينا أن نتحسن في الفترة المقبلة".

وجاء التشكيل مانشستر يونايتد كالأتي:

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: ليندلوف، ماجواير، بايلي

خط الوسط: بيساكا، ماكتومناي، فريد، شاو

خط الهجوم: فيرنانديز، رونالدو، جرينوود.

وجاء تشكيل السيتي كالآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ووكر، دياز، ستونز، كانسيلو

خط الوسط: دي بروين، جوندجان، رودريجو

خط الهجوم: فودين، خيسوس، سيلفا.

وأصيب النجم الفرنسي مدافعه فاران خلال مباراة الفريق أمام أتالانتا ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وخرج في الدقيقة 33 ولم يستطيع أستكمال اللقاء ودخل جرينوود بدلاً منه.

ويغيب فاران شهراً عن الملاعب كما أعلن مانشستر يونايتد منذ دقائق، بسبب معاناته من إصابة قوية في أوتار الركبة.