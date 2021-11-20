صمام أمان للمواطنين..النائب علاء قريطم: ضربات الداخلية للخارجين علي القانون رسالة لكل من تسول له نفسه المساس بامن مصر

/662175/صمام-أمان-للمواطنينالنائب-علاء-قريطم-ضربات-الداخلية-للخارجين-علي-القانون-رسالة-لكل-من-تسول-له-نفسه-المساس-بامن-مصر
ثمن النائب علاء حمدي قريطم، عضو مجلس النواب ،بجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية،بعد أن تمكنت من توجيه عدة ضربات قوية للخارجين عن القانون وتجار ومهربي ومروجي المخدرات في جميع أنحاء الجمهورية ، من خلال الحملات المكثفة، التي قامت بها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعى «الأمن الوطنى - الأمن العام»، ومختلف مديريات الأمن، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
دوت الخليج
الخارجين على القانون
ووجه قريطم ، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم ،التحية والتقدير لجنود مصر الساهرة صمام أمن وأمان الوطن ،أصحاب الضمير الوطني والعزيمة التي لا تلين، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية رعاة الحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق القانون ضد المعتدين والمجرمين».
حياة كريمة
واشار النائب علاء قريطم، إلى أن الجهود الأخيرة التي قامت بها الدولة لمواجهة الفساد، ساهمت في ردع كل من تسول له نفسه، الأمر الذي سيساهم في الحفاظ على حياة المواطنين. وقال عضو مجلس النواب ،إن نجاح رجال الأمن فى ضرب أوكار المخدرات وضبط الخارجين عن القانون تعد رسالة حاسمة وواضحة لكل من تسول له نفسة المساس بأمن مصر وأنه لن يفلت من العقاب السريع على أيدى رجال وهبوا حياتهم فداء لمصر.
كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ، قد وجهت خلال الأيام القليلة الماضية عدة ضربات قوية لتجارة ومهربي ومروجي المخدرات، والخارجين عن القانون والبلطجية ومافيا تجار السلاح من خلال الحملات المكثفة، التي قامت بها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعى «الأمن الوطنى - الأمن العام»، ومختلف مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (201) قطعة سلاح نارى، و(272) قضية مخدرات وتنفيذ (84838) حكما قضائيا متنوعا.
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