/662176/النائبة-صفاء-جابر-تتقدم-بطلب-إحاطة-لسرعة-استكمال-ازدواج-طريق-الخارجة--أسيوط

تقدمت النائبة صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيري النقل والمواصلات والتنمية المحلية، بشأن سرعة استكمال ازدواج طريق "الخارجة- أسيوط"، للحد من حوادث الطرق عليه.

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة صفاء جابر بشأن استكمال ازدواج طريق الخارجة\ اسيوط

اذدواج طريق الخارجة\ اسيوط

وقالت "جابر"، في طلبها:" شهدت منطقة الكيلو 60 على طريق الخارجة أسيوط والتي تقع بعد مطار أسيوط الدولي حادث مروع راح ضحيته 8 أفراد حيث اصطدم ميكروباص بأتوبيس آخر مما أدى إلى اشتعال النيران في الميكروباص ومصرع جميع الأفراد بداخله".

طريق الخارجة

وأضافت "جابر"، "يمثل طريق الخارجة ـ أسيوط شريان الحياة لسكان الوادى الجديد وقد يكون هو الرابط الوحيد حاليا للمحافظة مع محافظات الجمهورية، يصل طوله إلى نحو 220 كيلو مترا لكنه لم يتم استكمال رصفه، رغم التدفق المروري الهائل عليه طوال 24 ساعة يوميًا، إلا أن الخدمات المقامة عليه لخدمات الطريق حتى الآن، ما زالت ينقصها الكثير والكثير، من مراكز الصيانة ومحطات الوقود ولا يوجد به سوى 4 نقاط إسعاف فقط ، ناهيك عن عدم ازدواجية الطريق حتى الآن ومع ذلك يستمر سير المركبات والسيارات عليه".

ولفتت إلى أن هذا "الطريق الذي يحتضن منطقة النقب الواقعة عند الكيلو 70 الخارجة ـ أسيوط والتى يصل ارتفاعها الى نحو 2000 متر وتشهد حوادث متكررة بشكل منقطع النظير ، ولا يخفى على أحد ما تفعله الرياح والكثبان الرملية المتحركة في غالب أيام السنة من قطع للطريق وما يحدث من وراء ذلك من تعطيل في حركة السير والمرور".

وطالبت النائبة صفاء جابر عيادة، بسرعة إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة النوعية المختصة لمناقشة موضوعه في حضور مسؤولي وزارة النقل والمواصلات، مشددة على أن هذا الحادث المأساوي لن يكون الأول ولن يكون الأخير ما لم نتحرك عاجلًا لإتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الحوادث عليه.

هذا ووافق مجلس النواب،نهائيا "وقوفا" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، ورفع الجلسة ليعاود الإنعقاد فى 27 من نوفمبر الجاري.

الفلسفة والهدف من مشروع القانون

شهدت مصر والعالم جائحة فيروس كورونا (۱۹-COVID) وكان لهذه الجائحة العديد من التداعيات السلبية على كافة الأصعدة الإقتصادية والاجتماعية والصحية وقد عمدت الدولة – على مدار أكثر من - عامين- إلى إتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة هذه الجائحة والحد من تداعياتها، والتي كان لها الفضل في المرور بأشد فترات تلك الجائحة سوءا بأقل الخسائر الممكنة.

قانون مواجهة الاوبئة والجوائح الصحية

وإدراكاً من الدولة لأهمية المحافظة على حياة وصحة المواطنين ومن ضـرورة وجود تشريع قانوني متكامل لمواجهة مثل تلك الأوبئة والجوائح الصحية، وحيث إن الغاية من أي تنظيم تشـريعي ألا يعتبر مقصـوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض في إطار المصلحة العامة التي يسعى التشريع لبلوغها، متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها التنظيم سبيلاً إليها، فقد كانت الحاجة إلى إعداد مشروع القانون بغية وضـع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية بما يضمن الحد من تداعياتها وآثارها السلبية.