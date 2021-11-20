/662180/بيراميدز-يعلن-مشاركة-ممدوح-عيد-في-فعاليات-المؤتمر-الصحفي-للإعلان-عن-منتخب-مصر-لكرة-القدم-لمبتوري-الأطراف

يشارك ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز في فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن منتخب مصر لكرة القدم لمبتوري الأطراف والذي يشارك في بطولة أفريقيا بتنزانيا خلال الفترة من ٥ ٢٥ نوفمبر الجاري وحتى ٥ ديسمبر المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويقام المؤتمر الصحفي غداً في الثامنة مساء بقاعة مؤتمرات المركز الأولمبي بالمعادي للإعلان عن المنتخب وجهازه الفني، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية وتحت إشراف اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتورة حياة خطاب والمهندس ممدوح عيد.

ويلقي الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز كلمة خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن دور النادي كونه أول من يؤسس فريقا لكرة القدم من مبتوري الأطراف ويضم المنتخب الحالي ١١ لاعبا من أصل ١٢ من نادي بيراميدز الذي يولي اهتماما بالغا باللعبة وفريقها.

نتيجة مباراة بيراميدز والمصري

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة المصري البورسعيدي وبيراميدز، بنتيجة هدفين مقابل هدفين، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأهدر المصري البورسعيدي في الربع الساعة الأولى من المباراة العديد من الأهداف، ولم يتمكن أوستن أوموتو مهاجم الفريق من تسجيل هدف مؤكد في الدقيقة الرابعة عشر من عمر المباراة.

أهداف بيراميدز في المباراة المباراة

افتتح إبراهيم عادل لاعب بيراميدز، التسجيل في الدقيقة 20 من عمر المباراة، من خلال تحضير من وليد الكرتي، وتسديدة قوية من عادل على يمين حارس المصري.

وأحرز المغربي وليد الكرتي الهدف الثاني لبيراميدز، في الدقيقة 40 من عمر المباراة، من خلال تمريرات وتحضير من الفريق السماوي لهجمة منظمه تصل لمحمد حمدي ويرسل عرضية للكارتي ويسكنها الشباك.

أهداف المصري في المباراة

عاد الفريق البورسعيدي في نتيجة المباراة بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة الـ 52 من عمر المباراة، عن طريق حسن على من خلال ركلة جزاء.

تلقي فريد شوقي لاعب المصري البورسعيدي، بطاقة صفراء في الدقيقة الـ 72 من عمر المباراة، بعد تدخل قوي على رمضان صبحي، وبتلقيه بطاقة صفراء أولى في الدقيقة 63، لتحمر البطاقة ويظل المصري بعشر لاعبين أمام بيراميدز.

وتألق المصري بقيادة التونسي المدير الفني معين الشعلاني، في المباراة ويعود بهدف التعادل، في الدقيقة 88 من عمر المباراة، عن طريق عمرو مرعي.