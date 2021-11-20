أحمد مالك يشارك في فيلم «العيل» بطولة أحمد حلمي

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دوت الخليج يرصد تفاصيل فيلم العيل لأحمد حلمي

ويشارك في بطولة فيلم «العيل» بجانب الفنان أحمد حلمي وأحمد مالك، كلا من الفنان عمرو عبد الجليل والفنانة نسرين أمين وروبى ونور إيهاب واحمد مالك بجانب حلمى، والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

أحمد مالك في كيرة والجين

يذكرأن أحمد مالك يشارك فى فيلم "كيرة والجن" للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار، ويخرجه مروان حامد، ويشارك فى بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالاضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعاً، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

منى زكي تهنئ زوجها أحمد حلمي بذكرى ميلاده

واحتفل يوم الخميس ، النجم الكوميدي أحمد حلمي بعيد ميلاده ال 52، إذ أنه من مواليد 18 نوفمبر 1969، كما تحتفل زوجته الفنانة منى زكي في ذات اليوم بعيد ميلادها.

وحرصت زكي على تهنئة زوجها بعيد ميلاده، حيث نشرت صورة له خلال خاصية «ستوري» عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت عليها: "كل سنة وأنت طيب يا ملكي، يا توأم روحي، وأكثر من ذلك، بحبك بلا نهاية".

أعمال فنية جمعت منى زكي بأحمد حلمي

وكانت كشفت الفنانة منى زكي عن تعاونها خلال الفترة القليلة القادمة مع زوجها الفنان أحمد حلمي في عمل سينمائي جديد من المقرر انطلاق تصويره قريبا، وذلك أثناء حديثها عن علاقتها بأحمد حلمي خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج صاحبة السعادة.

وتعاون الفنان أحمد حلمي مع منى زكي في العديد من الأعمال السينمائية أولهم فيلم عمر 2000 الذي قام ببطولته خالد النبوي ومنى زكي، وقدم حلمي وقتها في العمل دور صغير، خاصة أنه كان مازال في بداية مشواره الفني، وهو من تأليف وإخراج أحمد عاطف.

وتدور قصة الفيلم حول عمر صديق يطلب من صديقه أن يدفنه حيًا ليتخلص من همومه وعدم قدرته على بلوغ آماله، وأثناء نومه توقظه الفتاة بيبو فيتصور أنه مات، ويبدأ معها رحلة غرائبية تكشف عن الكثير من أزمات الجيل الحالي.

وفي نفس العام قدما أحمد حلمي ومني زكي فيلم “ليه خلتني أحبك”، ما أخر أعمالهم معا فكانت الفيلم الرومانسي “سهر الليالي”، من بطولة شريف منير،حنان ترك، علا غانم، فتحي عبدالوهاب، ومن تأليف تامر حبيب وإخراج هاني خليفة، وحقق العمل نجاح كبير على المستوى الجماهيري والنقدي، وتأليف تامر حبيب وإخراج هاني خليفة.