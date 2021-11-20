وزير التموين:توفير استراتيجي من الدقيق المدعم ‏بالمحافظات التي تتعرض للأمطار يتعدى الثلاثة أشهر «فيديو»

/662185/وزير-التموينتوفير-استراتيجي-من-الدقيق-المدعم-بالمحافظات-التي-تتعرض-للأمطار-يتعدى-الثلاثة-أشهر-فيديو

أكد احمد كمال – معاون الوزير والمتحدث الرسمي ‏للوزارة أن الدكتور علي المصيلحي – وزير ‏التموين والتجارة الداخلية يتابع منذ الصباح الباكر عمل ‏المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية بالمحافظات التي ‏تتعرض للأمطار طبقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

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السلع الغذائية

وأشار ‏المتحدث الرسمي للوزارة أن الدكتور علي ‏المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية كان قد وجه ‏مديري المديريات بمحافظات ( الدقهلية – البحيرة – اسكندرية ‏‏– كفر الشيخ – شمال سينا – مطروح – دمياط ) بمتابعة ‏عمل المخابز ومنافذ صرف السلع المدعمة بها.

منظومة الخبز

واضاف كمال ‏الى ان الغرفة المركزية بالوزارة لم تتلقى حتى الان وجود اي ‏ازمات بسبب الامطار في المخابز او منافذ صرف السلع ‏التموينية بتلك المحافظات وفي التقرير الوارد الى ‏الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة ‏الداخلية من مديري مديريات التموين بتلك المحافظات.

واشار ‏احمد كمال – معاون الوزير والمتحدث الرسمي ‏للوزارة ان التقرير الوارد من السادة مديري المديريات اكد ‏انتظام عمليات صرف السلع التموينية وكذلك الخبز المدعم ‏اضافة الى وجود مخزون استراتيجي من السلع بمخازن ‏الوزارة يتعدى الثلاثة اشهر واستراتيجي دقيق مدعم بكل ‏مخبز يصل الى ثلاثة ايام، مشيرا الى ان مديريات التموين بتلك ‏المحافظات تعمل على تذليل اي عقبات امام عمل المخابز ‏بالتنسيق الكامل مع السادة المحافظين والادارات المحلية ‏بالمحافظة.

من جانبه اكد اللواء خالد عبد الله - ‏رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة والتابعة ‏للشركة القابضة للصناعات الغذائية ان الشركة العامة لتجارة ‏الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ان الشركة ‏تحتفظ بمخزون استراتيجي من السلع بمخازنها يتعدى الثلاثة ‏اشهر مضيفا بوجود عمليات امداد مستمرة للسلع بتلك ‏المحافظات لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع التي ‏تصرف على بطاقة الدعم.‏