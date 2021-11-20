وزير التموين:توفير استراتيجي من الدقيق المدعم ‏بالمحافظات التي تتعرض للأمطار يتعدى الثلاثة أشهر «فيديو»

/662185/وزير-التموينتوفير-استراتيجي-من-الدقيق-المدعم-بالمحافظات-التي-تتعرض-للأمطار-يتعدى-الثلاثة-أشهر-فيديو
أكد احمد كمال – معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة أن الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع منذ الصباح الباكر عمل المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية بالمحافظات التي تتعرض للأمطار طبقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.
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السلع الغذائية
وأشار المتحدث الرسمي للوزارة أن الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية كان قد وجه مديري المديريات بمحافظات ( الدقهلية – البحيرة – اسكندرية – كفر الشيخ – شمال سينا – مطروح – دمياط ) بمتابعة عمل المخابز ومنافذ صرف السلع المدعمة بها.
منظومة الخبز
واضاف كمال الى ان الغرفة المركزية بالوزارة لم تتلقى حتى الان وجود اي ازمات بسبب الامطار في المخابز او منافذ صرف السلع التموينية بتلك المحافظات وفي التقرير الوارد الى الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية من مديري مديريات التموين بتلك المحافظات.
واشار احمد كمال – معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة ان التقرير الوارد من السادة مديري المديريات اكد انتظام عمليات صرف السلع التموينية وكذلك الخبز المدعم اضافة الى وجود مخزون استراتيجي من السلع بمخازن الوزارة يتعدى الثلاثة اشهر واستراتيجي دقيق مدعم بكل مخبز يصل الى ثلاثة ايام، مشيرا الى ان مديريات التموين بتلك المحافظات تعمل على تذليل اي عقبات امام عمل المخابز بالتنسيق الكامل مع السادة المحافظين والادارات المحلية بالمحافظة.
من جانبه اكد اللواء خالد عبد الله - رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ان الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ان الشركة تحتفظ بمخزون استراتيجي من السلع بمخازنها يتعدى الثلاثة اشهر مضيفا بوجود عمليات امداد مستمرة للسلع بتلك المحافظات لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع التي تصرف على بطاقة الدعم.
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