/662187/النائبة-رحاب-موسي-قانون-المشروعات-الصغيرة-يؤكد-حرص-الدولة-على-توفير-مناخ-استثماري-جيد

وصفت النائبة رحاب موسي الجمل، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، قانون المشروعات الصغيرة بأنه من التشريعات التي ساهمت بقوة في خلق المزيد من فرص العمل وتشجيع الشباب على الابتكار وأن يكونوا أصحاب مشروعات ،وتأكيد من قبل الدولة على توفير مناخ استثماري وتشريعي للنهوض بهذا القطاع وتحفيز طاقات الشباب المصري للدخول في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال.

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة بشأن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأكدت النائبة رحاب موسي ، أن قانون المشروعات الصغيرة يأتي تمشيا مع فكرة تمكين الشباب بعد تأهيليهم، مما يعكس حجم الجهود المبذولة في ملف تمكين الشباب خلال السنوات الأخيرة، وتمشيا مع إستراتيجية الجمهورية الجديدة التى أرسي قواعدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت النائبة رحاب موسي الجمل ، أن القانون الجديد يعمل على تشجيع الشباب والمواطنين علي إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتمويلي لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تشجيع أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للدخول في القطاع الرسمي والتمتع بكافة الخدمات التمويلية والتسويقية والتدريبية التي يوفرها القانون لهذه المشروعات.

ودعت عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بإلقاء مزيد من الضوء خلال الفترة المقبلة على كيفية الحصول على تمويل للمشروعات الصغيرة، وذلك من خلال تدشين المزيد من الحملات والندوات التعريفية بالقانون وتدشين موقع إلكترونى يبين جميع الخطوات بداية من طرح الفكرة وكيفية الحصول على التمويل والمستندات المطلوبة وما سيتم خطوة بخطوة لتحقيق فلسفة التشريع على الأرض وتوفير المزيد من فرص العمل مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة ميكنة جميع خدمات جهاز تنمية المشروعات للتيسير على المواطنين راغبى امتلاك مشروعات صغيرة.