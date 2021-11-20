السفير المصرى بكمبالا: نقف مع أوغندا فى حربها ضد الإرهاب

جدة - نرمين السيد - أعرب السفير المصرى عن إدانة مصر للعمليات الإرهابية التى شهدتها أوغندا مؤخراً، والتى راح ضحيتها مدنيين أبرياء، مشدداً على وقوف مصر مع أوغندا فى حربها ضد الإرهاب والتطرف، بما فى ذلك من خلال تعزيز أطر التعاون القائمة بين الدولتين ومؤسساتهما.

من جانبه، أحاط الفريق موهوزى السفير سويلم بمستجدات الوضع الأمنى، والإجراءات التى تتخذها الحكومة الأوغندية فى حربها ضد الإرهاب، معرباً عن تقدير بلاده للعلاقات الوطيدة مع مصر، وللتعاون القائم بين الدولتين فى مواجهة تهديدات وتحديات السلم والأمن، بما فى ذلك فى مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، ومؤكداً على تطلع بلاده إلى مواصلة تعزيز التعاون فى هذه المجالات.