جاء ذلك فى إطار تنفيذ أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية التى تم إصدارها فى يناير 2021.
وأعلنت القباج، وفقا لبيان صحفى، أن أكثر الجمعيات المستفيدة من تلك المنح هى الجمعيات المركزية التى حصلت على 78 منحة بإجمالى حوالى 305 ملايين جنيه مصرى، مضيفة أن محافظة القاهرة احتلت المركز الأول فى المحافظات الأكثر حصولاً على المنح يليها محافظة سوهاج التى احتلت المركز الثانى.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه انطلاقاً من رؤية القيادة السياسية لأهمية دور العمل الأهلى وضرورة تقديم كافة التيسيرات له، تعمل وزارة التضامن الاجتماعى على تذليل كافة المعوقات التى تعطل عمليات التمويل المحلية والدولية، كما تحرص على تعزيز النهج التشاركى مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية مما يؤكد روح قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى.
ومن جانبه قال أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعى لشؤون المجتمع المدنى، إن هذه المنح تم توجيهها لتنفيذ مشروعات تنموية فى عدة مجالات منها مشروعات صحية وتعليمية وبيئية، وأخرى لدعم حقوق الطفل والمرأة ومناهضة كافة أشكال العنف، بالإضافة إلى دعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ومواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان، هذا بالإضافة إلى مشروعات اقتصادية لزيادة دخل الأسرة وإيجاد فرص عمل للشباب.
جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى تقوم بمراجعة مدى اتفاق الأنشطة التى ستنفذ من خلال المنحة مع أنشطة الجمعية المدرجة بلائحة نظامها الأساسى واتفاق الموازنة التقديرية للمنحة مع النشاط وألا يكون قد ثبتت فى حق الجمعية أى مخالفات مالية أو قانونية ،وبعد الموافقة على المنحة يتم متابعة أوجه الصرف للتأكد من صرف المنحة فى الأغراض المخصصة لها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة التضامن توافق على 126 منحة واردة من 68 جهة خلال أكتوبر 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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